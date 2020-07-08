Во Львове коммунальщики залили пробел в тротуаре бетоном и нанесли рисунок брусчатки. Таким образом они починили поврежденный участок на улице Тракт Глинянский.

Про такий ремонт тротуару повідомила у фейсбуці львів'янка Анна Прод. У спільноті "Гаряча лінія міста Львова" вона опублікувала пост з відповідними фото намальованої бруківки.

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24 червня вона звернулась в групу з проханням відремонтувати пошкоджену ділянку на вулиці Тракт Глинянський. Зокрема, дівчина опублікувала фото, на якому частину без бруківки закрили дерев'яними дошками.

Натомість 7 липня вона показала результат виконаної роботи. "Прохання закрити бруківкою, а не намалювати бруківку з бетону", – написала львів'янка.



Допис у групі "Гаряча лінія міста Львова" / Скриншот з фейсбук-сторінки

У коментарях користувачі дотепно відреагували на опубліковані світлини. Зокрема, один з учасників групи написав: "Креативу не вистачило, щоб малюнок зробити подібним до бруківки навколо?"

Що відповіли адміністратори групи

Як зазначили адміністратори групи під дописом, в управлінні інженерного господарства ЛМР, під час проведення робіт плитку було демонтовано. Згодом її викрали невідомі особи.

Тож підрядна організація пообіцяла замостити ділянку терміном до 13 липня.