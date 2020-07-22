Теперь во Львове можно проводить массовые мероприятия. Но это следует делать, соблюдая дистанцию в менее 1,5 метра.

Відповідне рішення 20 липня ухвалила Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у ефірі "Люкс ФМ» розповіла очільниця львівського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

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Напередодні ми ухвалили рішення на міській комісії, тому тепер можна проводити різні заходи, святкування,

– зазначила вона.

Мовиться про про заходи:

що відбуваються у приміщеннях,

які проводять просто неба.

Більше деталей такого послаблення карантину Галина Слічна не оприлюднила.

Зверніть увагу! Станом на ранок 22 липня у Львові та в області підтверджено 8 353 випадки інфікування коронавірусом. З них 212 – летальні. 1 832 пацієнти одужали. За попередню добу 21 липня лабораторні центри провели 607 ПЛР-тестів, з яких 124 підтвердили зараження COVID-19.

За словами Слічної, впродовж останніх двох тижнів можна спостерігати тенденцію до зменшення кількості людей, які потребують ушпиталення через коронавірус.

"Якщо аналізувати попередню добу, то в наші медичні заклади надійшов 21 пацієнт", – зауважила чиновниця.

Додамо, за весь час карантину, від 12 березня, до обласної інфекційної лікарні звернулись 6 905 осіб: з них – 1335 госпіталізували та 1159 виписали. Зараз тут перебувають 173 особи, у 8-й лікарні – 40 пацієнтів, у 1-й – 51, у Лікарні швидкої медичної допомоги – 80.

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Попередні послаблення карантину на Львівщині

З 14 липня на території області дозволили:

діяльність закладів культури (має бути заповнено не більше ніж 50% місць для сидіння або не більше ніж одна особа може на 5 квадратних метрів площі)

роботу розважальних закладів, зокрема нічних клубів (можуть працювати на виніс до 23:00 та з 7:00).

Крім того, на Львівщині заправцювали:

дошкільні навчальні заклади з 17 липня;

інклюзивно-ресурсних центрів з 15 липня;

хостели з 15 липня.

З 7 липня на Львівщині відновили роботу: