Во Львове простились с погибшим на Донбассе Андреем Суприганом: фото

Во Львове и Буске, во Львовской области, попрощались с 30-летним майором Андреем Суприганом. Он погиб 13 мая в Краматорске во время плановых занятий при невыясненных обстоятельствах.

О прощании с украинским военным сообщил глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

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Соболезнования родным и близким, это неописуемая потеря для всей большой украинской семьи. Война забирает лучших. Вечная память Герою!

– написал глава ОГА.



Андрей Суприган на Донбассе / фото лицея имени Героев Крут

Сначала прощание провели в Буске, где проживает семья погибшего бойца, а затем состоялась панихида и во Львове – в гарнизонном храме святых Петра и Павла.

Прощание с Андреем Суприганом в гарнизонном храме Львова / Фото Максим Козицкий

Похоронили погибшего бойца во Львове на Лычаковском кладбище – одном из старейших в Европе, где ныне покоятся десятки украинских героев. Похоронили Андрея Супригана на Лычаковское кладбище во Львове / Фото Максим Козицкий

Что известно об Андрее Супригана?

Сам военнослужащий родом со Львовщины, его семья живет в Буске. Майору, выпускнику Львовского лицея имени Героев Крут было всего 30 лет.



Он участвовал в российско-украинской войне на Донбассе. В частности, защищал Украину в Дебальцево, Широкино и Верхнеторецком.