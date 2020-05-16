Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Во Львове простились с погибшим на Донбассе Андреем Суприганом: фото

- Читати новину українською
Во Львове простились с Андреем Суприганом
Во Львове простились с Андреем Суприганом / Коллаж 24 канала

Во Львове и Буске, во Львовской области, попрощались с 30-летним майором Андреем Суприганом. Он погиб 13 мая в Краматорске во время плановых занятий при невыясненных обстоятельствах.

О прощании с украинским военным сообщил глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

Важно На Донбассе погибли трое украинских бойцов: известные имена

Соболезнования родным и близким, это неописуемая потеря для всей большой украинской семьи. Война забирает лучших. Вечная память Герою!
– написал глава ОГА.

Андрій Супріган
Андрей Суприган на Донбассе / фото лицея имени Героев Крут

Сначала прощание провели в Буске, где проживает семья погибшего бойца, а затем состоялась панихида и во Львове – в гарнизонном храме святых Петра и Павла.

Андрій Супріган, похоронПрощание с Андреем Суприганом в гарнизонном храме Львова / Фото Максим Козицкий

Похоронили погибшего бойца во Львове на Лычаковском кладбище – одном из старейших в Европе, где ныне покоятся десятки украинских героев.Андрій Супріган, похоронПохоронили Андрея Супригана на Лычаковское кладбище во Львове / Фото Максим Козицкий

Что известно об Андрее Супригана?
Сам военнослужащий родом со Львовщины, его семья живет в Буске. Майору, выпускнику Львовского лицея имени Героев Крут было всего 30 лет.

Он участвовал в российско-украинской войне на Донбассе. В частности, защищал Украину в Дебальцево, Широкино и Верхнеторецком.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Львова Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Прихвостни Коломойского выбрали новую жертву: все об атаках на министра Криклия
сегодня , 17:32 Прихвостни Коломойского выбрали новую жертву: все об атаках на министра Криклия
Сергій Лещенко
Стресс не убивает: как его воспринимать с пользой
сегодня , 12:00 Стресс не убивает: как его воспринимать с пользой
Наталія Кадя
Россия понимает только силу: Витренко обратился к Зеленскому и дал прогнозы по "Нафтогазу"
сегодня , 10:15 Россия понимает только силу: Витренко обратился к Зеленскому и дал прогнозы по "Нафтогазу"
Олена Трибушна