По состоянию на 6 июня на Львовщине зафиксировали 2 053 случая заражения коронавирусом. Кроме этого, область вошла в тройку областей с наибольшим количеством случаев COVID-19. Из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом во Львове усилили проверки предпринимателей и транспорта.

Хто проводить перевірку, чи дотримуються заклади вимог МОЗ, та що загрожує порушникам карантину – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Львівщина ввійшла в трійку областей з найбільшою кількістю випадків COVID-19: статистика

Поліція, муніципали та представники Держпродспоживслужби проводять рейди у Львові – перевіряють підприємців на дотримання карантину.

Перше порушення зафіксували у сувенірній крамниці. Ревізори не знайшли термометра, яким працівники мають щодня заміряти собі температуру.

Оскільки в магазині 2 працівники, повинні проводитись заміри температури. Також має бути заведений журнал виміру температури. Нам цього, на жаль, не показали,

– прокоментувала представниця районної адміністрації Людмила Микитів.

Дані фіксують, щоб передати Комісії з надзвичайних ситуацій. Тим часом, продавці пояснили, що температуру заміряють кожен сам собі.



Перевірка дотримання карантину в одній з крамниць Львова / Скриншот з відео

В одному з кіосків з шаурмою працівники взагалі відмовлялися спілкуватися. Цей МАФ вже отримував попередження про закриття, адже всередині немає водопостачання. Це є обов'язковою умовою для роботи. Однак попереднє зауваження тут проігнорували.

Такі посилені рейди триватимуть впродовж усіх вихідних. Перевірятимуть не лише підприємців, а й транспорт. Бізнесменам-порушникам загрожує призупинення діяльності та штраф.

"Фізичним особам-підприємцям загрожують адміністративні санкції, тобто, у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень. На юридичну особу-підприємця – здається, штрафи більші: від 34 тисяч гривень", – пояснив головний спеціаліст відділу державного нагляду Держпродспоживслужби Вадим Стасюк.

Ситуація з COVID-19 у Львові

Такі рейди у місті розпочали не випадково. Адже за останні дні у Львові зафіксували високий рівень захворюваності. За 6 червня підтвердили 38 випадків коронавірусу у мешканців міста. Через це у Львові та області відклали черговий етап послаблення карантину.

Показники інцидентності є достатньо високими у місті Львові і, відповідно, жодної мови про послаблення не може бути. Тому мусимо контролювати все те, що вже працює,

– зазначила керівниця міського штабу оперативного реагування Галина Слічна.

Через ситуацію з COVID-19 та чергами на ПЛР-тестування прем'єр-міністр провів термінову нараду в регіоні. Денис Шмигаль доручив розглянути можливість пулінг-тестування, що дозволить одночасно тестувати 5 зразків.

Крім того, запропонував впровадити інтенсивні навчання для вірусологів, аби підсилити штат обласної лабораторії та пришвидшити тестування.

Що таке пулінг-тест на коронавірус?

Метод перевірки, під час якої у пробірку збирають аналізи кількох людей. Якщо загальний результат позитивний, тоді аналізи хворих опрацьовують окремо.