Во Львове усилили карантин: какие ограничения ввели
Во Львове усилили карантинные требования для заведений общественного питания. Недавно им, несмотря на значительный рост количества больных COVID-19 в городе, позволили принимать по 10 посетителей внутри. Впрочем, уже 1 июля городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ограничила часы работы кафе и ресторанов Львова.
Следовательно, теперь заведениях общественного питания во Львове могут работать до 22:00 вечера. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
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Прежде всего во Львове продлили карантин до 7 июля.
Кроме того, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об активизации работы мониторинговых групп, которые проверяют соблюдение карантинных требований.
Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине:
- Львовская область продолжает возглавлять антирейтинг по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине.
- По состоянию на 30 июня в регионе подтвердили 5578 случаев инфицирования.
- Буквально за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 143 человек, среди них – 32 именно жители Львова.
- Всего в области подтверждено 146 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. 800 человек выздоровели.
- Заметим, что Львовщина успела перейти только на 1 этап ослабления карантина, дальше же в области начало расти количество новых больных COVID-19, что не позволяло переходить на следующие этапы послаблений.
- Впрочем, несмотря на неутешительные показатели, в июне на Львовщине все же разрешили междугородные пассажирские перевозки (чтобы уменьшить очереди и количество людей в транспорте).
- Во Львове же позволили заведениям общественного питания принимать по 10 человек внутри (для сохранения бизнеса).