Во Львове усилили карантинные требования для заведений общественного питания. Недавно им, несмотря на значительный рост количества больных COVID-19 в городе, позволили принимать по 10 посетителей внутри. Впрочем, уже 1 июля городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ограничила часы работы кафе и ресторанов Львова.

Следовательно, теперь заведениях общественного питания во Львове могут работать до 22:00 вечера. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Прежде всего во Львове продлили карантин до 7 июля.

Кроме того, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об активизации работы мониторинговых групп, которые проверяют соблюдение карантинных требований.

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