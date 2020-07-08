8 июля львовская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возобновлении льготных перевозок в городском транспорте Львова. Снова начать пользоваться льготами можно будет уже с 9 июля.

Возобновление льготных перевозок в транспорте Львова: что известно

О решении городской комиссии сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Об этом он сказал в видеообращении, которое появилось в фейсбуке.

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Львовский городской глава напомнил, что льготный проезд в транспорте Львова отменили 19 мая. По словам Садового, благодаря такому шагу удалось спасти жизни многих людей.

В то же время он призвал льготников пользоваться транспортом только при крайней необходимости. То есть, по возможности ездить с 11 до 16 часов. Именно в этот период во Львове транспорт не является загруженным. А в другие часы львовяне добираются либо на работу, либо едут домой с работы.

Отдельно отмечу, режим спецперевозок, введенный в связи с карантинными ограничениями, сохраняется. В общественном транспорте могут быть только сидячие пассажиры,

– подчеркнул чиновник.

Также Садовый попросил всех пользоваться масками. Ведь это в 18 раз больше защищает от инфицирования коронавирусом.

"Должны сплотиться и с пониманием отнестись друг к другу", – подытожил мэр Львова.

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Коротко о карантине в Украине

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его несколько раз продлевали. Согласно последнему решению правительства, ограничения будут действовать до 31 июля.

В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.

С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.

22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.

Кроме того, с 5 июня возобновились внутренние перелеты. А люди, которым более 60 лет, могут не придерживаться самоизоляции.

С 10 июня заработали базы отдыха. Также снова можно проводить культурно-художественные мероприятия. А со 2 июля открыли и кинотеатры.

С 15 июня в Украине возобновили международное авиасообщение.

Заметим, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин. То есть власть в регионах на основе постановления Кабмина сама решает, усиливать или ослаблять ограничения.



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