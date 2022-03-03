Во Львове воздушная тревога: все в укрытие

Во Львове объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.

Соответствующую информацию о Львове обнародовали в 22:10 3 марта. Людей призывают быть в укрытии, пока не объявляют отбой тревоги.

Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена

Во Львове воздушная тревога

Внимание! Львов! Воздушная тревога!

– говорится в сообщении.

Людей призываю срочно пройти в укрытие из-за опасности воздушной атаки.

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