Жестокое убийство пенсионерки во Львове: правоохранители задержали 17-летнего студента

Во Львове на улице Тершаковцев жестоко убили 76-летнюю пенсионерку. Соседи обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти в собственной квартире. Злоумышленника задержали "по горячим следам".

Им оказался 17-летний студент одного из местных вузов, Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Львовской области и полицию Львовской области.

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Что известно об убийстве пенсионерки

Согласно обнародованной информации, в понедельник, 13 января, ориентировочно в 22:00 правоохранителям позвонили жители дома и сообщили, что видели, как за полчаса до того неизвестный с улицы забежал в квартиру соседки, а через некоторое время убежал.

После этого в квартире нашли тело 76-летней соседки с многочисленными травмами головы. Правоохранители уточняют, что, скорее всего, нападавший нанес пострадавшей многочисленные удары по голове, вероятно, стулом и кухонным молотком.

Отмечается, что после этого похожего по ориентировке парня, который имел порванную одежду и пятна бурого цвета на лице, руках и одежде, полиция заметила при обследовании прилегающей территории. Правоохранители немедленно задержали предполагаемого убийцу.

Личность задержанного установлена – им оказался студент одного из львовских высших учебных заведений, 17-летний уроженец Кировоградской области. На момент совершения преступления он находился в неадекватном состоянии,

– говорят в полиции.

Важно. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.