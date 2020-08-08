Вспышка коронавируса зафиксировали в региональном сервисном центре Министерства внутренних дел во Львове на улице Даниила Апостола, 11 С 8 августа учреждение закрыто и не обслуживает граждан.

Во Львове закрыли сервисный центр МВД

Сервисный центр МВД во Львове не будет работать с 8 августа, о дате возобновления работы сообщат отдельно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЦ.

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Куда обращаться, если уже записался в сервисный центр, а его закрыли

С 29 июля также из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников не работает сервисный центр МВД в городе Новояворовск Львовской области. В то же время 6 СЦ – функционируют:

В Дрогобыче, Червонограде, Самборе и Стрые,

А также в селе Красное Золочевского района и селе Стрельбичи Старосамборского района.

Граждане, которые уже зарегистрировались в онлайн-очередь на прием в сервисный центр, а его закрыли, услуги смогут получить в любом другом центре МВД на территории Львовской области.

Конечно, при условии наличия талона и предварительной записи по телефону.

Для чего нужны сервисные центры МВД? Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД:



– Выдача и обмен водительских удостоверений,

– Регистрация и перерегистрация транспортных средств,

– Выдача и хранение номерных знаков,

– Оформление разрешения на перевозку опасных грузов.



На базе сервисного центра МВД можно сдать экзамены для получения водительских прав.