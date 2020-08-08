Во Львове закрыли сервисный центр МВД: причина – вспышка COVID-19
Вспышка коронавируса зафиксировали в региональном сервисном центре Министерства внутренних дел во Львове на улице Даниила Апостола, 11 С 8 августа учреждение закрыто и не обслуживает граждан.
Во Львове закрыли сервисный центр МВД
Сервисный центр МВД во Львове не будет работать с 8 августа, о дате возобновления работы сообщат отдельно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЦ.
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Куда обращаться, если уже записался в сервисный центр, а его закрыли
С 29 июля также из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников не работает сервисный центр МВД в городе Новояворовск Львовской области. В то же время 6 СЦ – функционируют:
- В Дрогобыче, Червонограде, Самборе и Стрые,
- А также в селе Красное Золочевского района и селе Стрельбичи Старосамборского района.
Граждане, которые уже зарегистрировались в онлайн-очередь на прием в сервисный центр, а его закрыли, услуги смогут получить в любом другом центре МВД на территории Львовской области.
Конечно, при условии наличия талона и предварительной записи по телефону.
Для чего нужны сервисные центры МВД?Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД:
– Выдача и обмен водительских удостоверений,
– Регистрация и перерегистрация транспортных средств,
– Выдача и хранение номерных знаков,
– Оформление разрешения на перевозку опасных грузов.
На базе сервисного центра МВД можно сдать экзамены для получения водительских прав.