Во Львове заработал URBAN CAMP – бесплатное пространство временного жилья для беженцев
Украинцы продолжают помогать друг другу во время войны. В частности, во Львове команда харьковчан Street Culture и Urban Reform открыли пространство временного жилья для людей, вынужденных покинуть свои дома в поиске спасения от обстрелов российских оккупантов.
Проживание в URBAN CAMP – бесплатно. Он уже начал полноценно работать, сообщает 24 канал.
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Во Львове заработал URBAN CAMP
Главная цель URBAN CAMP – разместить людей, которые переехали из городов с активными боевыми действиями, чтобы они смогли ощутить защиту, спокойствие и снова жить активно. Жителям кемпа предлагают:
- помощь добраться до места жительства от вокзала;
- кровать с постельным бельем и полотенцами;
- трехразовое питание;
- помещения для обучения и дистанционной работы;
- уличное пространство для занятий спортом и просмотра кино. Также есть возможность сделать огород и играть с детьми.
Смотрите видео с кемпа:
Кроме этого, в URBAN CAMP есть:
- wi-fi;
- стиральная машина;
- место для самостоятельного приготовления пищи
Чтобы получить место в кемпе, необходимо заполнить заявку на сайте, указать актуальный номер телефона и дождаться звонка менеджера. После этого можно заселиться по указанному адресу или ждать свободных мест в порядке живой очереди.Заметьте! В последние 7 лет Street Culture и Urban Reform активно работали с креативной молодежью и урбан-культурами. Они проводили тематические фестивали и батлы, проектировали и строили молодежную инфраструктуру, публичные просторы, урбан-парки, центры уличных культур и просторы жилых и школьных дворов.
Как Львов принимает вынужденных переселенцев
- Во Львове развернули модульный городок из 88 домиков на улице Самчука. Там уже заселились примерно 350 вынужденно перемещенных украинцев.
- Также уже завершаются работы в модульных городках по улице Пулюя и в Сыхивском районе. Они должны обеспечить временным жильем еще ориентировочно 700 человек. После того, как потребность в домиках исчезнет, модули передадут бригадам, которые будут восстанавливать города на Востоке Украины.
- Также, по словам мэра города Андрея Садового, уже разрабатывают проект, который поможет обеспечить жильем переселенцев. Это будет ипотечная программа, которую вскоре начнут воплощать.
- С начала полномасштабного вторжения на Львовщину прибыли и остались более 450 тысяч человек. Это количество подтверждают данные мобильных операторов.
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