Во Львове заработал URBAN CAMP – бесплатное пространство временного жилья для беженцев

Украинцы продолжают помогать друг другу во время войны. В частности, во Львове команда харьковчан Street Culture и Urban Reform открыли пространство временного жилья для людей, вынужденных покинуть свои дома в поиске спасения от обстрелов российских оккупантов.

Проживание в URBAN CAMP – бесплатно. Он уже начал полноценно работать, сообщает 24 канал.

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Во Львове заработал URBAN CAMP

Главная цель URBAN CAMP – разместить людей, которые переехали из городов с активными боевыми действиями, чтобы они смогли ощутить защиту, спокойствие и снова жить активно. Жителям кемпа предлагают:

помощь добраться до места жительства от вокзала;

кровать с постельным бельем и полотенцами;

трехразовое питание;

помещения для обучения и дистанционной работы;

уличное пространство для занятий спортом и просмотра кино. Также есть возможность сделать огород и играть с детьми.

Смотрите видео с кемпа:

Кроме этого, в URBAN CAMP есть:

wi-fi;

стиральная машина;

место для самостоятельного приготовления пищи

Чтобы получить место в кемпе, необходимо заполнить заявку на сайте, указать актуальный номер телефона и дождаться звонка менеджера. После этого можно заселиться по указанному адресу или ждать свободных мест в порядке живой очереди.

Как Львов принимает вынужденных переселенцев

Во Львове развернули модульный городок из 88 домиков на улице Самчука. Там уже заселились примерно 350 вынужденно перемещенных украинцев.

Также уже завершаются работы в модульных городках по улице Пулюя и в Сыхивском районе. Они должны обеспечить временным жильем еще ориентировочно 700 человек. После того, как потребность в домиках исчезнет, модули передадут бригадам, которые будут восстанавливать города на Востоке Украины.

Также, по словам мэра города Андрея Садового, уже разрабатывают проект, который поможет обеспечить жильем переселенцев. Это будет ипотечная программа, которую вскоре начнут воплощать.

С начала полномасштабного вторжения на Львовщину прибыли и остались более 450 тысяч человек. Это количество подтверждают данные мобильных операторов.

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