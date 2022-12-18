Раніше Свято для дітей, в яких і так вкрали дитинство: у Львові встановили головну ялинку

Ялинку у Львові традиційно урочисто "запалили" 18 грудня. Встановили її на проспекті Свободи біля Оперного театру.

У міській раді Львова повідомили, що ялинку місту передало одне із підприємств, її планували зрізати, оскільки дерево розташовувалось на теплотрасі. Висота ялинки цього року лише 14 метрів, тоді як в інші роки в місті встановлювали вищі дерева. Прикрасили львівську ялинку в минулорічну ілюмінацію, зменшивши кількість освітлення.