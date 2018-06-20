Львовян приглашают на футбольный праздник памяти Андрея Баля

По случаю сто двадцать четвёртой годовщины львовского футбола и в рамках нынешнего Leopolis Jazz Fest во Львове в воскресенье, 1 июля, на стадионе "Арена Львов" состоится футбольный праздник.

На поле стадиона "Арена-Львов" выйдут звезды киевского "Динамо". Вместе, в честь выдающегося тренера, они сойдутся в товарищеских матчах с друзьями и коллегами Андрея Баля, звездами и партнерами фестиваля Leopolis Jazz Fest.

Также на поле выйдет команда ДЮСШ г. Новый Роздил, которая стала победителем всеукраинского юношеского турнира по футболу памяти Заслуженного мастера спорта Андрея Баля.

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Кроме этого 100 детей в возрасте от 6 до 10 лет получат возможность сыграть вместе с командой звезд "Динамо". Для этого необходимо до 22 июня бесплатно зарегистрироваться на сайте city-adm.lviv.ua/100kids. Все дети получат от организаторов игр сувенирные подарки.



Вход на все матчи бесплатный.



Футбольный праздник проводится при поддержке Львовского городского совета, Федерации футбола Украины во Львовской области, Leopolis Jazz Fest и ТМ "Моршинская" "Cпортик".



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Биографическая справка



Андрей Баль – выдающийся украинский футболист и футбольный тренер. Мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта. Обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион СССР; Серебряный призер Чемпионата Европы по футболу 1988 г.; бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, участник чемпионатов мира 1982 и в 1986 года.