Львовяне Иванчук и Музычук стали лучшими шахматистами в Украине

Титулованные львовские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук стали лауреатами конкурса "Шахматный Гетьман" как лучший шахматист и лучшая шахматистка Украины 2017 года.

Лауреаты этого популярного традиционного конкурса, который впервые состоялся еще в 2003 году, определяются путем персонального голосования, в котором принимают участие только украинские гроссмейстеры. Каждый "гросс" называет пятерку лучших в мужских и женских шахматах. За первое место номинант получает 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, за четвертое – 3, за пятое – 1.

В конкурсе "Шахматный Гетьман"-2017 Иванчук набрал 212 баллов (13 опрошенных поставили его на первое место, 4 – на второе, 9 – на третье и 3 на четвертое место), Музычук набрала 338 баллов (31 первое место и 4 других).

"Шахматный Гетьман"-2017: первые тройки

Мужчины (всего 26 номинантов)

1. Василий Иванчук (Львов, 2713) – 212

2. Юрий Кузубов (Краматорск, 2689) – 191

3. Павел Эльянов (Харьков, 2713) – 120...

Женщины (всего 20 номинантов)

1. Анна Музычук (Львов, 2563) – 338

2. Юлия Осьмак (Киев, 2380) – 177

3. Мария Музычук (Львов, 2545) – 175...

Всего в нынешнем опросе принял участие 61 (!) гроссмейстер.

Конкурс "Шахматный Гетьман" состоялся уже в 13-й раз. У мужчин восемь раз лауреатом становился Василий Иванчук, дважды – Павел Эльянов (Харьков) и Руслан Пономарев (Киев) и однажды – Антон Коробов (Харьков). У женщин шесть побед на счету Екатерины Лагно (сейчас представляет Россию), по две – у Анны Музычук, Натальи Жуковой (Одесса) и Анны Ушениной (Харьков), один – у Марии Музычук (Львов).

В прошлом году лучшими шахматистами Украины по результатам опроса стали Павел Эльянов и Анна Музычук, а в позапрошлом Эльянов победил вместе с Музычук-младшей – Марией.

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