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Львовяне трогательно отблагодарили работника парка аттракционов за добрый нрав: видео

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Львовяне имеют своего собственного волшебника. Правда, вместо магической палочки у него система управления аттракционом. Уже десятилетиями работник парка аттракционов Петр Тимошик радует посетителей улыбкой и добрым словом.

С шариками, конфетами и плакатими львовяне пришли в парк аттракционов. Казалось бы, ничего удивительного — обычное воскресенье. Но весь "реквизит" – это презенты для работника парка Петра Тимошика.

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"Работа у меня интересная, поскольку я имею ежедневно прекрасных посетителей – деток, их прекрасных мам и пап. Когда-то мой отец всегда твердил: твори добро, потому что добро обернется добром", – сказал работник парка аттракционов Петр Тимошик.

Петро Тимошик Львівські атракціони
Пан Петр на любимой работе

Львовяне этот аттракцион называют машиной времени.

Львівські атракціони
Пан Петр уже 30 лет работает на аттракционах

Годы идут, дети вырастают, а пан Петр остается таким же.

Я всегда садилась только на первое сидение, и всегда вставала, потому что для ребенка это был больший адреналин. И всегда за то, что я была такая смелая, господин Петр давал мне еще разок бесплатно покататься,
– вспоминает участница акции Ирина.

"Всегда протягивал руку помощи. Ну, и всегда положительный. Я никогда его не видел в плохом настроении, никогда. Он всегда был действительно, как волшебник", – считает бывший сотрудник парка Павел Шумилов.

Старшие радуются, что имеют возможность хоть на день вернуться в детство, младшие – ждут поездки на веселых горках и чтобы их за смелость непременно похвалил пан Петр.

Вручили мужчине и необычную грамоту – присвоили ему звание доброго волшебника города Львова.

Петро Тимошик
Для львовян панПетр настоящий волшебник

Еще в молодости Петр Тимошик был старшим научным сотрудником лесотехнического института. Уволился и пошел строить аттракционы в Парке культуры. Думал, поработает месяц и найдет другую работу. Однако стал контролером на "веселых горках" и остался на 30 лет. И до сих пор доволен тем, что дарит радость людям. Именно улыбки заряжают его энергией.

Теги: Новости Украины отдых Дети Новости Львова
Источник: 24 канал
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