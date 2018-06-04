Львовяне трогательно отблагодарили работника парка аттракционов за добрый нрав: видео

Львовяне имеют своего собственного волшебника. Правда, вместо магической палочки у него система управления аттракционом. Уже десятилетиями работник парка аттракционов Петр Тимошик радует посетителей улыбкой и добрым словом.

С шариками, конфетами и плакатими львовяне пришли в парк аттракционов. Казалось бы, ничего удивительного — обычное воскресенье. Но весь "реквизит" – это презенты для работника парка Петра Тимошика.

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"Работа у меня интересная, поскольку я имею ежедневно прекрасных посетителей – деток, их прекрасных мам и пап. Когда-то мой отец всегда твердил: твори добро, потому что добро обернется добром", – сказал работник парка аттракционов Петр Тимошик.



Пан Петр на любимой работе

Львовяне этот аттракцион называют машиной времени.



Пан Петр уже 30 лет работает на аттракционах

Годы идут, дети вырастают, а пан Петр остается таким же.

Я всегда садилась только на первое сидение, и всегда вставала, потому что для ребенка это был больший адреналин. И всегда за то, что я была такая смелая, господин Петр давал мне еще разок бесплатно покататься,

– вспоминает участница акции Ирина.

"Всегда протягивал руку помощи. Ну, и всегда положительный. Я никогда его не видел в плохом настроении, никогда. Он всегда был действительно, как волшебник", – считает бывший сотрудник парка Павел Шумилов.

Старшие радуются, что имеют возможность хоть на день вернуться в детство, младшие – ждут поездки на веселых горках и чтобы их за смелость непременно похвалил пан Петр.

Вручили мужчине и необычную грамоту – присвоили ему звание доброго волшебника города Львова.



Для львовян панПетр настоящий волшебник

Еще в молодости Петр Тимошик был старшим научным сотрудником лесотехнического института. Уволился и пошел строить аттракционы в Парке культуры. Думал, поработает месяц и найдет другую работу. Однако стал контролером на "веселых горках" и остался на 30 лет. И до сих пор доволен тем, что дарит радость людям. Именно улыбки заряжают его энергией.