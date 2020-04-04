Львовянин нарушил карантин и набросился с кулаками на полицейских
Во Львове открыли уголовное производство на нарушителя правил карантина, который агрессивно отреагировал на замечание правоохранителей.
Инцидент произошел 4 апреля в парке "Высокий замок". Полицейские обнаружили 32-летнего львовянина, который решил прогуляться без средства индивидуальной защиты – маски или респиратора. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
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Правоохранители сначала провели с мужчиной разъяснительную беседу и напомнили требования карантина. После этого он пообещал вернуться домой.
Однако через полчаса полицейские снова увидели нарушителя в другом конце парка.
Во время повторной разъяснительной беседы он начал вести себя агрессивно, нецензурно ругался, вырвал из рук полицейского памятку с напечатанными правилам карантина, порвал ее, после чего напал на правоохранителя, повредив ему форменную одежду,
– сообщили в пресс-службе.
Мужчину задержали. Теперь ему светит не только админпротокол, но и уголовное производство за сопротивление представителю полиции.
Львовянин набросился с кулаками на полицейских:
Внимание! С начала карантина львовские полицейские составили на нарушителей уже 111 админпротоколов. Решение в каждом отдельном случае будет принимать суд.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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