Львовянин нарушил карантин и набросился с кулаками на полицейских

Во Львове открыли уголовное производство на нарушителя правил карантина, который агрессивно отреагировал на замечание правоохранителей.

Инцидент произошел 4 апреля в парке "Высокий замок". Полицейские обнаружили 32-летнего львовянина, который решил прогуляться без средства индивидуальной защиты – маски или респиратора. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

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Правоохранители сначала провели с мужчиной разъяснительную беседу и напомнили требования карантина. После этого он пообещал вернуться домой.

Однако через полчаса полицейские снова увидели нарушителя в другом конце парка.

Во время повторной разъяснительной беседы он начал вести себя агрессивно, нецензурно ругался, вырвал из рук полицейского памятку с напечатанными правилам карантина, порвал ее, после чего напал на правоохранителя, повредив ему форменную одежду,

– сообщили в пресс-службе.

Мужчину задержали. Теперь ему светит не только админпротокол, но и уголовное производство за сопротивление представителю полиции.

Львовянин набросился с кулаками на полицейских:

Внимание! С начала карантина львовские полицейские составили на нарушителей уже 111 админпротоколов. Решение в каждом отдельном случае будет принимать суд.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала