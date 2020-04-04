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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Львовянин нарушил карантин и набросился с кулаками на полицейских

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      Полицейские задержали нарушителя карантина / Пресс-служба полиции Львовщины

      Во Львове открыли уголовное производство на нарушителя правил карантина, который агрессивно отреагировал на замечание правоохранителей.

      Инцидент произошел 4 апреля в парке "Высокий замок". Полицейские обнаружили 32-летнего львовянина, который решил прогуляться без средства индивидуальной защиты – маски или респиратора. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

      К слову В Украине ввели новые правила самоизоляции и карантина – их будет жестко контролировать полиция

      Правоохранители сначала провели с мужчиной разъяснительную беседу и напомнили требования карантина. После этого он пообещал вернуться домой.

      Однако через полчаса полицейские снова увидели нарушителя в другом конце парка.

      Во время повторной разъяснительной беседы он начал вести себя агрессивно, нецензурно ругался, вырвал из рук полицейского памятку с напечатанными правилам карантина, порвал ее, после чего напал на правоохранителя, повредив ему форменную одежду,
      сообщили в пресс-службе.

      Мужчину задержали. Теперь ему светит не только админпротокол, но и уголовное производство за сопротивление представителю полиции.

      Львовянин набросился с кулаками на полицейских:

      Внимание! С начала карантина львовские полицейские составили на нарушителей уже 111 админпротоколов. Решение в каждом отдельном случае будет принимать суд.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей, Ирина Карпюк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Полиция Новости Львова
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