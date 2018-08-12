Львовянин стал победителем Кубка мира по авиамоделированию

Львовский авиамоделировщик Максим Лобзин вместе с киевлянином Игорем Савченко стали победителями Кубка мира. На соревнованиях они выпустили в небо свой маленький победный самолет. Их задачей было как можно быстрее преодолеть 10 километров в небе.

Это историческая для Максима Лобзина кордовая модель летает по кругу в небе.

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Максим Лобзін стал победителем Кубка мира по авиамоделирование

Таким маленьким самолетом управляют с помощью стального каната. Весит самолет 350 грамм, но развивает молниеносную скорость – до 220 километров в час. Такой самолет должен быть максимально легким, но прочным. Его сердце – двигатель внутреннего сгорания.

Наши соревнования, как в Формуле-1, – кто быстрее 10 километров пролетит. Бака хватает только на 3-3,5 километра. Надо делать и дозаправки,

– пояснил Лобзин.

Заправляют эту "кордовую птичку" топливом, основа которого керосин. А остальное – примеси, над которыми уже умничает каждая команда отдельно. Материалы для модели современные и легкие. Одну деталь делают несколько месяцев.

Учителя Максима помнят его еще школьником, когда тот впервые переступил порог центра научно-технического творчества.

Когда приходит ребенок, то сразу видно, что у него глаза горят. Он постоянно хочет что-то совершенствовать. Он не останавливается на чем-то достигнутом. Он хочет делать более сложное,

– рассказал учитель Максима Лобзина Олег Пшеничный.

Обязанности Максима – подобрать состав топлива, настроить и запустить двигатель. А его напарник Игорь Савченко управляет моделью в воздухе. В общем на результат команды работает аж двадцать человек. На соревнованиях одновременно выступают по трое соперников. Поэтому дополнительная задача – избежать столкновения с самолетом оппонента.

Можно сказать, что мы адреналиновые маньяки. Потому что такой заряд адреналина, который мы получаем во время гонки, нигде получить нельзя,

– убеждает Максим Лобзин.

Украинский тандем не только досрочно стал обладателем Кубка мира, но и установил рекорд по количеству баллов. А теперь работает над тем, чтобы удивить визави в новом сезоне. Снова бросят вызов соперникам украинские спортсмены весной следующего года.