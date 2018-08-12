10:49
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • понедельник
    27°C 12°C
  • вторник
    32°C 18°C
  • среда
    33°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Львовянин стал победителем Кубка мира по авиамоделированию

32 Читати новину українською

Львовский авиамоделировщик Максим Лобзин вместе с киевлянином Игорем Савченко стали победителями Кубка мира. На соревнованиях они выпустили в небо свой маленький победный самолет. Их задачей было как можно быстрее преодолеть 10 километров в небе.

Это историческая для Максима Лобзина кордовая модель летает по кругу в небе.

Читайте также: Каждый день ходил бы! Но это чудо, такого не будет, – незрячий компьютерщик о трудоустройстве

Максим Лобзін стал победителем Кубка мира по авиамоделирование

Таким маленьким самолетом управляют с помощью стального каната. Весит самолет 350 грамм, но развивает молниеносную скорость – до 220 километров в час. Такой самолет должен быть максимально легким, но прочным. Его сердце – двигатель внутреннего сгорания.

Наши соревнования, как в Формуле-1, – кто быстрее 10 километров пролетит. Бака хватает только на 3-3,5 километра. Надо делать и дозаправки,
– пояснил Лобзин.

Заправляют эту "кордовую птичку" топливом, основа которого керосин. А остальное – примеси, над которыми уже умничает каждая команда отдельно. Материалы для модели современные и легкие. Одну деталь делают несколько месяцев.

Учителя Максима помнят его еще школьником, когда тот впервые переступил порог центра научно-технического творчества.

Когда приходит ребенок, то сразу видно, что у него глаза горят. Он постоянно хочет что-то совершенствовать. Он не останавливается на чем-то достигнутом. Он хочет делать более сложное,
– рассказал учитель Максима Лобзина Олег Пшеничный.

Обязанности Максима – подобрать состав топлива, настроить и запустить двигатель. А его напарник Игорь Савченко управляет моделью в воздухе. В общем на результат команды работает аж двадцать человек. На соревнованиях одновременно выступают по трое соперников. Поэтому дополнительная задача – избежать столкновения с самолетом оппонента.

Можно сказать, что мы адреналиновые маньяки. Потому что такой заряд адреналина, который мы получаем во время гонки, нигде получить нельзя,
– убеждает Максим Лобзин.

Украинский тандем не только досрочно стал обладателем Кубка мира, но и установил рекорд по количеству баллов. А теперь работает над тем, чтобы удивить визави в новом сезоне. Снова бросят вызов соперникам украинские спортсмены весной следующего года.

Теги: Новости Украины Новости Львова авиация
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
сегодня, 08:40 Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
Ольга Черненко
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
11 августа, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
11 августа, 19:02 Почему нужно прекратить пассажирское сообщение с Россией?
Блог Медіа
Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
11 августа, 18:05 Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
11 августа, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Третья годовщина освобождения Мариуполя: что украинцы вспоминают об этом дне в соцсетях
 13 июня 2017 , 12:42
ТОП-10 фильмов об учителях
 4 октября 2015 , 13:35
Заря сенсационно обыграла Атлетик на "Сан Мамес"
 28 сентября 2017 , 21:52
ЧМ-2018: команда динамовца назвала финальную заявку, оригинально представив состав
 4 июня , 16:01
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук