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      Львовянка на коляске показывает, как жить полноценной жизнью: невероятная история сильной духом

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      Журналисты 24 канала подготовили невероятную историю о львовянке Виктории Сафинской – девушке, которая несмотря на болезнь и отсутствие родных, учится на 4 курсе в университете, имеет друзей, мечтает, идет к своей цели и живет на полную.

      Сейчас девушка заканчивает бакалавриат, мечтает стать биологом и хочет выучить английский. В том, что у нее это получится, Вика даже не сомневается.

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      Виктории – 29. Она – тяжелобольна – у неё повышенная ломкость костей. А также сирота, поэтому живет в гериатрическом пансионате. Тело Виктории сильно скрученно: она не может стоять на ногах, ей трудно держать спину. Со всеми сложностями в жизни девушка справляется сама, мама отказалась от нее еще в роддоме. Однако трудности, говорит Вика, только сделали ее сильнее.

      Виктория: Могут обидеть.
      Журналистка: Что говорят?
      Виктория: ты идешь, ты калека. И я должен сам себя защищать.

      Единственная "родственная душа" девушки – собака Окси. "Любовь чувствую. Ухаживаю. Знаю, что надо ее покормить, надо покупать. Надо в постель уложить. Она полностью как ребенок", – рассказала Виктория о своем любимце.

      Крізь терни до зірок: львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям
      У Виктория есть домашний любимец за которым она обожает ухаживать 

      Крізь терни до зірок: львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям
      Виктория в своей комнате в гериатрическом пансионате

      Четыре года назад девушка решила – любой ценой получить высшее образование. И поступила на биологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Еще и на дневную форму. На обучение ездит общественным транспортом, несмотря на все неудобства. Виктория признается: "Я не боюсь попросить людей. Ищу людей, которые бы помогли мне сесть в транспорт".

      На факультете для Виктории пытаются создать максимально комфортные условия для обучения: оборудовали пандус и отдельный санузел. И расписание пишут так, чтобы занятия для ее группы были на первом этаже.

      Когда смотришь на Викторию, то я даже студентам говорю, которые не нуждаются в таких особых условиях: "Вы поучитесь у неё. Поучитесь оптимизму, этому желанию получить, даже организовать!"
      – подчеркнул декан биологического факультета ЛНУ имени Ивана Франко Игорь Хамар.

      Крізь терни до зірок: львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям
      В университете для Виктории создают удобные условия

      В этом году у Виктории новая цель – вступление в магистратуру. Но, говорит, английский надо подтянуть. Поэтому ищет репетитора, который готов поверить в человека на коляске.

      Если вы будете больше ездить по улицам, поступать в высшие заведения, другие здоровые люди смогут создавать условия. Потому что они увидят, что есть кто-то, кто хочет учиться, получать образование,
      – отметила Виктория.

      Крізь терни до зірок: львів'янка на візку показує, як жити повноцінним життям
      Девушка смело и уверенно идет в свое будущее: теперь ее цель – поступить на магистра

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      Теги: Новости Украины Студенты Новости Львова
      Источник: 24 канал
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