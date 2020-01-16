Львовянка пошла служить в Нацгвардию из-за своей собаки: милые фото

Львовянка Алена Лигаева стала первой женщиной-кинологом в Западной Украине. Девушка подписала контракт в Нацгвардии после того, как завела собаку.

Девушка решила завести собаку, чтобы быть более дисциплинированной. Она работала тату-мастером и имела, по ее словам, слишком много свободного времени.

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Когда у нее появился пес Аксель, пришлось учиться не только самодисциплине, но и в корне изменить свою жизнь. Девушка поняла, что пес имеет особые способности, которые необходимо применить.

У Акселя очень сильные защитные инстинкты, инстинкты охотника. Это собака не для спорта, не для детей, не для прогулок. Это именно служебная собака, то есть ему нужно работать,

– рассказала кинолог Алена Лигаева.



Алена работала тату-мастером



Чтобы стать более дисциплинированной, девушка решила завести собаку

На день рождения своей собаки девушка приняла присягу и стала контрактницей, одновременно и первой женщиной-кинологом Нацгвардии в Западной Украине.

Сейчас Алена и ее пес проходят четырехмесячное обучение. Вскоре они будут работать не только на улицах Львова, а, возможно, и в зоне боевых действий на Востоке.



Алена стала первой женщиной-кинологом Нацгвардии в Западной Украине



Сейчас они проходят обучение, и уже вскоре будут работать во Львове и в зоне ООС