Львовянка пошла служить в Нацгвардию из-за своей собаки: милые фото
Львовянка Алена Лигаева стала первой женщиной-кинологом в Западной Украине. Девушка подписала контракт в Нацгвардии после того, как завела собаку.
Девушка решила завести собаку, чтобы быть более дисциплинированной. Она работала тату-мастером и имела, по ее словам, слишком много свободного времени.
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Когда у нее появился пес Аксель, пришлось учиться не только самодисциплине, но и в корне изменить свою жизнь. Девушка поняла, что пес имеет особые способности, которые необходимо применить.
У Акселя очень сильные защитные инстинкты, инстинкты охотника. Это собака не для спорта, не для детей, не для прогулок. Это именно служебная собака, то есть ему нужно работать,
– рассказала кинолог Алена Лигаева.
Алена работала тату-мастером
Чтобы стать более дисциплинированной, девушка решила завести собаку
На день рождения своей собаки девушка приняла присягу и стала контрактницей, одновременно и первой женщиной-кинологом Нацгвардии в Западной Украине.
Сейчас Алена и ее пес проходят четырехмесячное обучение. Вскоре они будут работать не только на улицах Львова, а, возможно, и в зоне боевых действий на Востоке.
Алена стала первой женщиной-кинологом Нацгвардии в Западной Украине
Сейчас они проходят обучение, и уже вскоре будут работать во Львове и в зоне ООС
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