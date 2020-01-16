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      Львовянка пошла служить в Нацгвардию из-за своей собаки: милые фото

      84 Читати новину українською

      Львовянка Алена Лигаева стала первой женщиной-кинологом в Западной Украине. Девушка подписала контракт в Нацгвардии после того, как завела собаку.

      Девушка решила завести собаку, чтобы быть более дисциплинированной. Она работала тату-мастером и имела, по ее словам, слишком много свободного времени.

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      Когда у нее появился пес Аксель, пришлось учиться не только самодисциплине, но и в корне изменить свою жизнь. Девушка поняла, что пес имеет особые способности, которые необходимо применить.

      У Акселя очень сильные защитные инстинкты, инстинкты охотника. Это собака не для спорта, не для детей, не для прогулок. Это именно служебная собака, то есть ему нужно работать,
      – рассказала кинолог Алена Лигаева.

      лігаєва та пес
      Алена работала тату-мастером

      лігаєва
      Чтобы стать более дисциплинированной, девушка решила завести собаку

      На день рождения своей собаки девушка приняла присягу и стала контрактницей, одновременно и первой женщиной-кинологом Нацгвардии в Западной Украине.

      Сейчас Алена и ее пес проходят четырехмесячное обучение. Вскоре они будут работать не только на улицах Львова, а, возможно, и в зоне боевых действий на Востоке.

      лігаєва
      Алена стала первой женщиной-кинологом Нацгвардии в Западной Украине

      лігаєва
      Сейчас они проходят обучение, и уже вскоре будут работать во Львове и в зоне ООС

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      16 января
      3535
      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Новости Львова Нацгвардія Мир животных
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