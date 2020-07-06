Львовщина ослабляет карантин: какие ограничения снимают
С 7 июля во Львовской области смягчат карантин. В частности, возобновят работу гостиницы, рестораны, спортзалы и фитнес-центры.
Решение ослабить карантин на Львовщине приняли на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
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Львовщина понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса,
– отметил глава области Максим Козицкий.
По его словам, ситуацию будут тщательно контролировать. Каждые три дня будут оценивать состояние дел. При необходимости карантин снова усилят.
Что позволят с 7 июля
- работу отелей;
- заведений общественного питания;
- учреждений физической культуры и спорта;
- спортивных залов и фитнес-центров;
- проведение религиозных мероприятий с участием больше одного человека на 5 квадратных метров площади здания или территории, где проводят мероприятие.
Местные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации до следующего заседания комиссии должны также проверить готовность детских садов возобновить работу. Если заболеваемость по-прежнему будет спадать, то сады всех форм собственности смогут открыться.
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Коронавирус и карантин на Львовщине: что известно
- По состоянию на 6 июля, Львовская область перестала быть регионом со значительным распространением COVID-19.
- Сейчас в регионе зафиксировали 6 301 случай заражения коронавирусом. За последние сутки – 104 новых.
- От болезни умерли 164 больных, выздороветь удалось 965 людям.
- Загруженность коек в медучреждениях, предназначенных для коронавирусных больных, составляет 43,04%.