С 7 июля во Львовской области смягчат карантин. В частности, возобновят работу гостиницы, рестораны, спортзалы и фитнес-центры.

Решение ослабить карантин на Львовщине приняли на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Львовщина понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса,

– отметил глава области Максим Козицкий.

По его словам, ситуацию будут тщательно контролировать. Каждые три дня будут оценивать состояние дел. При необходимости карантин снова усилят.

Что позволят с 7 июля

работу отелей;

заведений общественного питания;

учреждений физической культуры и спорта;

спортивных залов и фитнес-центров;

проведение религиозных мероприятий с участием больше одного человека на 5 квадратных метров площади здания или территории, где проводят мероприятие.

Местные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации до следующего заседания комиссии должны также проверить готовность детских садов возобновить работу. Если заболеваемость по-прежнему будет спадать, то сады всех форм собственности смогут открыться.

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