Львовская область является одним из тех регионов, где за последние сутки в очередной раз подтвердили наибольшее в Украине количество случаев COVID-19. Поэтому в Минздраве инициируют кадровые изменения в Департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Кадровые изменения из-за коронавируса на Львовщине

Об этом заявил министра здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга о ситуации с коронавирусом в Украине, передает 24 канал. По его словам, за последние сутки во Львовской области подтвердили 137 случаев заболевания коронавирусом. И это наибольшее количество среди всех регионов Украины.

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Министр добавил, что из-за такой коронавирусной ситуации Министерство здравоохранения Украины инициирует кадровые изменения в руководстве области. Говорится собственно о Департаменте здравоохранения ЛОГА.

"У нас был жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам. Мы поставили соответствующие задачи по исправлению ситуации, дали соответствующий срок", – отметил Степанов.

По его словам, по окончанию этого срока Минздрав направил туда комиссию, которую возглавил один из руководителей структурного подразделения.

Могу сказать, что многое не просто не было исправлено, а даже не обратили внимания на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей уже непосредственно руководством Львовской ОГА,

– констатировал министр здравоохранения.

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COVID-19 на Львовщине: главное

По состоянию на 18 июля в области зарегистрировали 7 891 случай инфицирования коронавирусом, 207 больных умерли, 1 326 – выздоровели.

инфицирования коронавирусом, 207 больных умерли, 1 326 – выздоровели. Львовщина уже длительное время лидирует среди областей Украины по числу больных.

Недавно глава Минздрава Максим Степанов посетил Львовскую область с рабочим визитом, чтобы выяснить причины резкого всплеска заболеваемости.

В итоге он обнаружил:

– большие очереди на тестирование: иногда пациенты ожидали результатов по 7 – 10 дней;

– медленно проходят эпидемиологические расследования, а особенно в отношении медработников: из 268 начатых эпидемиологических расследований завершены только 3;

– плохую обеспеченность лекарственными средствами;

– пренебрежение индивидуальными средствами в общественных местах, в частности в транспорте.