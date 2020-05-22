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На Львовщине с 22 мая не ослабляют карантин

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Карантин во Львове с 22 мая 2020 не ослабляют – причина
Карантин на Львовщине не ослабят с 22 мая / Фото 24 канала

Во Львовской области уже несколько недель ухудшается эпидемиологическая ситуация из коронавирус. Строгий, чем в других областях, карантин, на Львовщине продлится как минимум до 29 мая.

Решение не ослаблять карантин на Львовщине приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Узнайте Какие области Украины не ослабят карантин с 22 мая: карта

О том, что во Львове из-за эпидемиологической ситуации могут и не ослабить карантин, речь шла и раньше. Тогда анонсировали финальное решение по ослаблению ограничений после заседания штаба. Следовательно, ситуацию детально проанализировали и решили все же не ослаблять карантин с 22 мая.

Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек – это наибольшее количество новых случаев среди всех регионов Украины. Еще 53 человека только за последние 24 часа госпитализированы с подозрением на COVID-19, сообщил Козицкий.

Отметим, что в Украине действует адаптивный карантин, согласно которому местные власти могут сами принимать решение о послабленях.

В Министерстве здравоохранения разработали механизм оценки ситуации, который учитывает три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина:

  • о заболеваемости (инцидентность),
  • заполненности коек в больницах,
  • количестве тестирований.

Почему на Львовщине не могут ослабить карантин:

  • в течение недели положительных ПЦР-тестов должно быть не больше чем 12 на 100 тысяч населения.

Во Львове 750 тысяч населения, поэтому положительных ПЦР-тестов должно быть не более 90. Однако сейчас во Львове в течение недели фиксируют более 100 положительных тестов на коронавирус.

Важно! По состоянию на 22 мая в Украине официально подтвердили 20 148 случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев зафиксировали сейчас в Черновицкой области – 2 905 случаев. На Львовщине, для сравнения, сейчас подтвердили 1 240 случаев коронавируса.

Где еще каранин не ослабят

Пресс-служба Минздрава на официальном сайте разместила таблицу относительно готовности областей перейти на второй этап ослабления карантина. По их аналитическим данным, ослабить ограничения в Украине не смогут город Киев и 11 областей:

  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Закарпатская область,
  • Киевская область,
  • Луганская область,
  • Николаевская область,
  • Полтавская область,
  • Ровненская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черновицкая область.

Жителям этих регионов не стоит ожидать открытия отелей, детсадов и полноценного функционирования общественного транспорта с 22 мая.

Карантин з 22 травняКакие послабления разрешили с 22 мая / Инфографика 24 канала

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Львова
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