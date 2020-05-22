На Львовщине с 22 мая не ослабляют карантин

Во Львовской области уже несколько недель ухудшается эпидемиологическая ситуация из коронавирус. Строгий, чем в других областях, карантин, на Львовщине продлится как минимум до 29 мая.

Решение не ослаблять карантин на Львовщине приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Узнайте Какие области Украины не ослабят карантин с 22 мая: карта

О том, что во Львове из-за эпидемиологической ситуации могут и не ослабить карантин, речь шла и раньше. Тогда анонсировали финальное решение по ослаблению ограничений после заседания штаба. Следовательно, ситуацию детально проанализировали и решили все же не ослаблять карантин с 22 мая.

Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек – это наибольшее количество новых случаев среди всех регионов Украины. Еще 53 человека только за последние 24 часа госпитализированы с подозрением на COVID-19, сообщил Козицкий.

Отметим, что в Украине действует адаптивный карантин, согласно которому местные власти могут сами принимать решение о послабленях.

В Министерстве здравоохранения разработали механизм оценки ситуации, который учитывает три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина:

о заболеваемости (инцидентность),

заполненности коек в больницах,

количестве тестирований.

Почему на Львовщине не могут ослабить карантин:

в течение недели положительных ПЦР-тестов должно быть не больше чем 12 на 100 тысяч населения.

Во Львове 750 тысяч населения, поэтому положительных ПЦР-тестов должно быть не более 90. Однако сейчас во Львове в течение недели фиксируют более 100 положительных тестов на коронавирус.

Важно! По состоянию на 22 мая в Украине официально подтвердили 20 148 случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев зафиксировали сейчас в Черновицкой области – 2 905 случаев. На Львовщине, для сравнения, сейчас подтвердили 1 240 случаев коронавируса.

Где еще каранин не ослабят

Пресс-служба Минздрава на официальном сайте разместила таблицу относительно готовности областей перейти на второй этап ослабления карантина. По их аналитическим данным, ослабить ограничения в Украине не смогут город Киев и 11 областей:

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Киевская область,

Луганская область,

Николаевская область,

Полтавская область,

Ровненская область,

Хмельницкая область,

Черновицкая область.

Жителям этих регионов не стоит ожидать открытия отелей, детсадов и полноценного функционирования общественного транспорта с 22 мая.

Какие послабления разрешили с 22 мая / Инфографика 24 канала