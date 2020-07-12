В городе Червоноград, что на Львовщине, водителю автомобиля стало плохо за рулем. Он не справился с управлением и сбил пешехода, а после этого съехал в реку.

ДТП трапилася 11 липня у місті Червоноград. Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Важливо Поблизу Миколаєва фура на смерть збила працівника прокуратури: деталі, фото

Деталі ДТП

У водія автомобіля 2ВАЗ-2121" погіршився стан здоров'я. Внаслідок цього він не впорався з керуванням та наїхав на пішохода, який вів велосипед. Після цього автомобіль з’їхав з моста у річку "Солокія".

Що відомо про стан учасників ДТП

Водій автомобіля загинув на місці події.

Пасажир, що також перебував в авто, отримав закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували у нейрохірургічне відділення Червоноградської лікарні.

Пішохід також отримав черепно-мозкову травму і наразі перебуває у реанімації.

Причини та обставини події встановлюються.

Актуально У Києві на жвавій дорозі загорілося авто: вогонь машину знищив повністю – фото, відео