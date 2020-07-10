Во Львовской области 10 июля грузовик Roshen снес с трассы микроавтобус, который медленно двигался в пробке. В результате столкновения грузовик и Mercedes-Benz Sprinter оказались в кювете. Водитель микроавтобуса погиб.

В аварию попали сразу несколько автомобилей

Трагедия произошла вблизи села Чишки Пустомытовского района на автодороге Киев – Чоп. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

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После столкновения с грузовиком Renault микроавтобус еще задел автомобиль-бетономешатель, который двигался впереди. Тот, в свою очередь, столкнулся с легковушкой.

Водитель микроавтобуса погиб на месте

После масштабной автокатастрофы грузовик и Mercedes-Benz Sprinter съехали в кювет. Водитель микроавтобуса погиб на месте. Пока полиция уточняет информацию о том, кто он и откуда. Что касается мужчины, который был за рулем Renault, то это – 44-летний житель Винницкой области. Он получил травмы.

Полиция начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Пока водителя грузовика задержали, меру пресечения ему будет выбирать суд.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



Авария произошла на трассе Киев – Чоп / Фото Нацполиции



Грузовик смял микроавтобус / Фото Нацполиции



Полиция задержала водителя грузовика / Фото Нацполиции