На Львовщине частично ослабили карантинные ограничения. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Львовская область перестала быть регионом со значительным распространением COVID-19. Об этом сообщили на сайте Львовской ОГА.

Важно Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

По данным Минздрава, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 на Львовщине составляет 8,36%. Тогда как нормой считается показатель менее 11%. Показатель динамики роста случаев коронавируса – 23,03%, при норме менее 10%.

Такие показатели внушают определенный оптимизм, однако расслабляться рано. К врачам и далее обращается много больных с симптомами коронавируса, у медиков до сих пор очень много работы. И они в очередной раз просят всех быть бдительными, носить маски, сохранять дистанцию, стараться не находиться в местах массового скопления людей,

– отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Какие ограничения отменяют на Львовщине

На территории области, разрешили деятельность учреждений культуры с заполняемостью более 50% стационарных размещенных мест для сидения или более одного человека на 5 квадратных метров площади учреждения культуры.

с заполняемостью более 50% стационарных размещенных мест для сидения или более одного человека на 5 квадратных метров площади учреждения культуры. Развлекательные заведения , в том числе и ночные клубы, могут работать на вынос до 23:00 и с 7:00.

, в том числе и ночные клубы, могут работать на вынос Разрешили возобновить работу дошкольных учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров.

Интересно Во Львове продавец неправильно носил маску: как суд его наказал

Что разрешили с 7 июля на Львовщине