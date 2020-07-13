На Львовщине ослабили карантин: какие ограничения отменили
На Львовщине частично ослабили карантинные ограничения. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Львовская область перестала быть регионом со значительным распространением COVID-19. Об этом сообщили на сайте Львовской ОГА.
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По данным Минздрава, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 на Львовщине составляет 8,36%. Тогда как нормой считается показатель менее 11%. Показатель динамики роста случаев коронавируса – 23,03%, при норме менее 10%.
Такие показатели внушают определенный оптимизм, однако расслабляться рано. К врачам и далее обращается много больных с симптомами коронавируса, у медиков до сих пор очень много работы. И они в очередной раз просят всех быть бдительными, носить маски, сохранять дистанцию, стараться не находиться в местах массового скопления людей,
– отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Какие ограничения отменяют на Львовщине
- На территории области, разрешили деятельность учреждений культуры с заполняемостью более 50% стационарных размещенных мест для сидения или более одного человека на 5 квадратных метров площади учреждения культуры.
- Развлекательные заведения, в том числе и ночные клубы, могут работать на вынос до 23:00 и с 7:00.
- Разрешили возобновить работу дошкольных учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров.
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Что разрешили с 7 июля на Львовщине
- работу отелей;
- заведений общественного питания;
- учреждений физической культуры и спорта;
- спортивных залов и фитнес-центров;
- проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 квадратных метров площади здания или территории, где проводят мероприятие.