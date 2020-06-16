Сейчас во Львовской области ежедневно фиксируют значительное количество новых случаев COVID-19, поэтому власть не ослабляла карантин в регионе. Перевозчики даже устроили акцию протеста под Львовской ОГА с требованием восстановить междугородние перевозки. Впоследствии они прекратили протестовать, и самовольно возобновили движение междугородных автобусов, несмотря на запрет.

Об этом на своей фейсбук-странице написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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Он опубликовал фотографии, на которых содержится график и маршрут междугородних пассажирских сообщений. А также указано, что с 15-16 июня перевозчики восстанавливают обслуживание.

Как сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка в комментарии ZAXID.NET с 15-16 июня запланировано выпустить на маршруты около 60% автобусов от общего количества. Перевозчики самовольно приняли решение, поскольку областная комиссия ТЭБ и ЧС не прислушивалась к их требованиям и не позволила официально возобновить работу.

По его словам, перевозчики пока заключают договоры с предприятиями в районах, селах и поселках, а также с местными властями, чтобы работать легально на основе этого документа. К тому же перевозчики обещают соблюдать все требования Минздрава и не планируют увеличивать тарифы.

Сейчас мы пытаемся связаться с полицией области и выяснить, как на это будут реагировать правоохранительные органы.

Комментарий Львовской ОГА

Однако заместитель председателя ЛОГА Тарас Грень в комментарии ZAXID.NET отметил, что Львовская областная госадминистрация не принимала никаких решений о восстановлении пассажирских перевозок.

И добавил, что ЛОГА будет обращаться в контролирующие органы с просьбой отреагировать на эту ситуацию.

Что известно о ситуации с COVID-19 на Львовщине

За последние сутки, по состоянию на 15 июня во Львовской области зафиксировали 139 случаев коронавирусной болезни. Это один из самых высоких показателей по всей Украине. Всего в регионе обнаружили 3072 случая инфицирования.

Из-за сложной ситуации с COVID-19 область не готова перейти на следующие этапы ослабление карантина.