На Львовщине поджигателей сухой травы выявляют рейдовые группы: что угрожает нарушителям
Источник:телеграм Максима Козицкого
Обычно с началом весны по всей Украине активизируются поджигатели сухой травы. Львовщина – не исключение!
В области каждый день фиксируют десятки случаев пожаров. Впрочем, сегодня глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что теперь поджигателей будут выявлять рейдовые группы.
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На Львовщине поджигателей сухостоя обнаруживают рейдовые группы
Глава сообщил, что более 20 нарушителей уже поймали в Яворивском, Стрыйском, Львовском и Червоноградском районах. На каждого были составлены админпротоколы.
Что угрожает поджигателям
- гражданам – от 3060 до 6120 гривен штрафа;
- должностным лицам – от 15 300 до 21 420 гривен штрафа.
В то же время Козицкий подчеркнул, что, возможно, хоть это заставит отдельных земляков опомниться, потому что профилактические беседы не помогают.
Мы напомним, что за сжигание сухой травы предусмотрен не только административный штраф, но и уголовная ответственность. Вас же призываем не быть безучастными. Если видите, что кто-то жгет траву или сам пожар, – набирайте 102 и 101 соответственно !