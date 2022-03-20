На Львовщине поджигателей сухой травы выявляют рейдовые группы: что угрожает нарушителям

Обычно с началом весны по всей Украине активизируются поджигатели сухой травы. Львовщина – не исключение!

В области каждый день фиксируют десятки случаев пожаров. Впрочем, сегодня глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что теперь поджигателей будут выявлять рейдовые группы.

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На Львовщине поджигателей сухостоя обнаруживают рейдовые группы

Глава сообщил, что более 20 нарушителей уже поймали в Яворивском, Стрыйском, Львовском и Червоноградском районах. На каждого были составлены админпротоколы.

Что угрожает поджигателям

гражданам – от 3060 до 6120 гривен штрафа;

– от 3060 до 6120 гривен штрафа; должностным лицам – от 15 300 до 21 420 гривен штрафа.

В то же время Козицкий подчеркнул, что, возможно, хоть это заставит отдельных земляков опомниться, потому что профилактические беседы не помогают.

Мы напомним, что за сжигание сухой травы предусмотрен не только административный штраф, но и уголовная ответственность. Вас же призываем не быть безучастными. Если видите, что кто-то жгет траву или сам пожар, – набирайте 102 и 101 соответственно !