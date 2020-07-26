В селе Верчаны, что во Львовской области, 19 июля неизвестный наехал на пешехода, а затем скрылся с места ДТП. Через несколько дней удалось выяснить, что виновником аварии был 34-летний правоохранитель. Его уже уволили из Нацполиции.

Что известно об аварии и пострадавшем

ДТП случилось в селе Верчаны Стрыйского района Львовской области поздно вечером 19 июля, однако сообщили о ней только сейчас. Об этом свидетельствует информация на сайте Нацполиции Львовщины.

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Примерно в 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся,

– отмечают в полиции.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа. Сейчас он находится в реанимации в коме.

Виновником ДТП оказался полицейский

Через несколько дней правоохранители узнали, что совершил аварию 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины. Он управлял автомобилем ВАЗ-2107.

Глава полиции Львовской области Василий Виконский принял решение уволить правоохранителя и передал материалы служебного расследования в ГБР.

Полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом сроком до 3 лет или без такового.