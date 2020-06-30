Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить карантин во Львовской области до 7 июля. Все из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом в регионе.

Львовская область не отвечает требованиям Министерства здравоохранения сразу по двум показателям.

Говорится об инцидентности (19% при норме менее 11%) и динамике заболеваемости (24,9% при норме менее 11%), сообщили в пресс-службе ЛОГА.

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Причины продления карантина

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий подробнее объяснил причины продления ограничений:

количество новых больных ежедневно увеличивается на 150 – 240 человек

процент загруженности больниц стремительно приближается к критическому обозначению,

состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии.

Кроме того, Львовщина среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина. Максим Козицкий напомнил, что на днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова.

Сейчас делом занимаются правоохранители.

По словам председателя ОГА, именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации в области.

Жизнь и здоровье людей в приоритете, поэтому об ослаблении ограничений пока речи не идет,

– отметил председатель Максим Козицкий.

Какова ситуация с койкоместами и тестированием

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил, что:

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет 44,4% от общего количества – при норме менее 50%.

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тысяч населения – при норме более 24.

Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%.

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%.

Заметим, что в рамках Комиссии субъектам хозяйствования на период действия карантина рекомендовали обеспечить выделение дополнительных единиц транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во времена пиковой нагрузки.

По состоянию на 30 июня на Львовщине зафиксировали 5435 случаев коронавирусной болезни. Только за последние сутки подтвердили 143 случая. В целом регион возглавляет антирейтинг статистики коронавируса в Украине. Однако 25 июня ресторанам и фитнес-клубам Львова позволили принимать посетителей.