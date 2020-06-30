На Львовщине продлили карантин: что известно
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить карантин во Львовской области до 7 июля. Все из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом в регионе.
Львовская область не отвечает требованиям Министерства здравоохранения сразу по двум показателям.
Говорится об инцидентности (19% при норме менее 11%) и динамике заболеваемости (24,9% при норме менее 11%), сообщили в пресс-службе ЛОГА.
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Причины продления карантина
Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий подробнее объяснил причины продления ограничений:
- количество новых больных ежедневно увеличивается на 150 – 240 человек
- процент загруженности больниц стремительно приближается к критическому обозначению,
- состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии.
Кроме того, Львовщина среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина. Максим Козицкий напомнил, что на днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова.
Сейчас делом занимаются правоохранители.
По словам председателя ОГА, именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации в области.
Жизнь и здоровье людей в приоритете, поэтому об ослаблении ограничений пока речи не идет,
– отметил председатель Максим Козицкий.
Какова ситуация с койкоместами и тестированием
Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил, что:
- Загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет 44,4% от общего количества – при норме менее 50%.
- Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тысяч населения – при норме более 24.
- Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%.
- Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%.
Заметим, что в рамках Комиссии субъектам хозяйствования на период действия карантина рекомендовали обеспечить выделение дополнительных единиц транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во времена пиковой нагрузки.