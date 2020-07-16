В Жовковском районе, что на Львовщине, большая сосна упала на 26-летнего мужчину. Тот как раз расчищал лес после урагана. К сожалению, мужчина умер на месте от полученных травм.

О событии информирует пресс-служба Нацполиции Львовской области. Там отмечают, что трагедия произошла 15 июля.

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Около полудня в Жовковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в лесу возле села Гийче, при расчистке лесосеки после урагана погиб 26-летний местный житель,

– говорится в сообщении.

На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа. Она установила, что на мужчину упала сломанная ветром сосна, причинив ему телесные повреждения, от которых он умер на месте.

На Львовщине сломанная ураганом сосна убила мужчину / Пресс-служба Нацполиции

По данному факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас все детали и обстоятельства гибели мужчины изучают, продолжается досудебное расследование.

Трагедия произошла возле села Гийче: на карте