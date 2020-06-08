Град и снег выпали в Сколевском районе на Львовщине накануне. В частности, непогода бушевала в селах Гребенов и Коростов.

Фото и видео грозы, которая принесла с собой снег, опубликовали пользователи соцсетей, сообщает 24 канал.

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На фото с фейсбук-страницы Олега Стефанишина видно зеленую траву в селе Гребенов, которую засыпало белым снегом. А автор в руках держит град размером с плоды вишни.



Снег выпал на Львовщине / Фото из фейсбука Олега Стефанишина



Последствия непогоды на Львовщине / Фото из фейсбука Олега Стефанишина

В комментариях к записи пользователи пишут, что град и снег повредили овощи.

Ливень с градом в Гребенове: смотрите видео

Непогода бушевала и в соседнем от Гребенова селе Коростов – в 8 километрах от города Сколе. Поля покрыты достаточно толстым слоем снега, для лета это – аномальное явление.

Снег в селе Коростов Львовской области / Фото: Рота ГПС г. Львова.

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