На Львовщине снова заснежило в начале лета: фото, видео
Град и снег выпали в Сколевском районе на Львовщине накануне. В частности, непогода бушевала в селах Гребенов и Коростов.
Фото и видео грозы, которая принесла с собой снег, опубликовали пользователи соцсетей, сообщает 24 канал.
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На фото с фейсбук-страницы Олега Стефанишина видно зеленую траву в селе Гребенов, которую засыпало белым снегом. А автор в руках держит град размером с плоды вишни.
Снег выпал на Львовщине / Фото из фейсбука Олега Стефанишина
Последствия непогоды на Львовщине / Фото из фейсбука Олега Стефанишина
В комментариях к записи пользователи пишут, что град и снег повредили овощи.
Ливень с градом в Гребенове: смотрите видео
Непогода бушевала и в соседнем от Гребенова селе Коростов – в 8 километрах от города Сколе. Поля покрыты достаточно толстым слоем снега, для лета это – аномальное явление.
Снег в селе Коростов Львовской области / Фото: Рота ГПС г. Львова.
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