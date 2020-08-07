19-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, житель города Самбор Львовской области, дважды наехал на 4-летнюю девочку. Инцидент произошел, когда водитель двигался задним ходом, ребенок в этот момент катался на самокате.

Как сообщили в Нацполиции Львовщины, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа 2020 года в 18:20 на улице Стрыйской в городе Дрогобыч.

Обратите внимание Смертельное ДТП возле Обухова на Киевщине: водитель был под амфетамином

Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.



Самокат, на котором катался ребенок / Фото Нацполиция

Что грозит водителю

Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю грозит наказание – штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы до 3 лет. Также его могут лишить права управлять транспортными средствами на 3 года.

Водитель дважды переехал ребенка: видео 18+

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.