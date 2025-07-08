Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главное управление Национальной полиции Львовской области.

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Женщина погибла на месте

Трагедия произошла около 22:10 возле села Лучаны Стрыйского района. По предварительным данным, 51-летний водитель из Ходорова ехал на автомобиле Nissan X-Trail, когда совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая лежала на дороге.

В результате удара автомобиля женщина получила травмы, несовместимых с жизнью. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали ее смерть.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю может грозить до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, женщина на автомобиле влетела в блокпост в Перечине, в результате чего погиб военный, участник боевых действий Владимир Скловский. Камеры зафиксировали момент наезда, а женщина отказалась пройти тест на опьянение, но у нее взяли кровь для анализа.