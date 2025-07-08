На Львовщине водитель кроссовера насмерть переехал женщину, которая лежала на дороге

На Львовщине вечером 7 июля произошла смертельная авария. В Стрыйском районе автомобиль Nissan наехал на женщину, которая находилась на проезжей части. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главное управление Национальной полиции Львовской области.

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Женщина погибла на месте

Трагедия произошла около 22:10 возле села Лучаны Стрыйского района. По предварительным данным, 51-летний водитель из Ходорова ехал на автомобиле Nissan X-Trail, когда совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая лежала на дороге.

В результате удара автомобиля женщина получила травмы, несовместимых с жизнью. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали ее смерть.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю может грозить до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, женщина на автомобиле влетела в блокпост в Перечине, в результате чего погиб военный, участник боевых действий Владимир Скловский. Камеры зафиксировали момент наезда, а женщина отказалась пройти тест на опьянение, но у нее взяли кровь для анализа.