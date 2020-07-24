Укрзализныця возобновляет на Львовщине движение 46 пригородных поездов: список
Укрзализныця после карантина постепенно восстанавливает курсирование 46 пригородных поездов на Львовщине. Первые отправятся в рейсы уже 24 июля.
Все остальные рейсы запланированы со следующей недели, сообщили в прессужбі Укрзализныци.
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Какие поезда восстанавливают на Львовщине
С 24 июля возобновятся следующие пригородные поезда:
- № 6109 Львов – Мостиска;
- № 6112 Мостиска-2 – Львов;
- № 6437 Коломыя – Ивано-Франковск;
- № 6452 Коломыя – Залещики;
- № 6451 Залещики – Коломыя;
- № 6441 Коломыя – Рахов;
- № 6442 Рахов – Коломыя;
- № 6092 Львов – Здолбунов;
- № 6093 Здолбунов – Львов;
- № 6204 Тернополь – Подволочиск;
- № 6207 Подволочиск – Тернополь.
С 25 июля:
- № 6021 Львов – Сянки;
- № 6022 Сянки – Львов;
- № 6187 Львов – Мукачево;
- № 6506 Мукачево – Стрый;
- № 6042 Львов – Тернополь;
- № 6045 Тернополь – Львов;
- № 6438 Ивано-Франковск – Коломыя;
- № 6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче;
- № 6404/6403 Яремче – Ивано-Франковск.
С 27 июля № 6008 Трускавец – Львов.
До 1 августа будет возобновлено курсирование:
- № 6062 Львов – Ходоров;
- № 6067 Ходоров – Львов;
- № 6051 Стоянов – Львов;
- № 6052 Львов – Стоянов;
- № 6081 Ходоров – Стрый;
- № 6086 Стрый – Ходоров;
- № 6132 Самбор – Стрый;
- № 6135 Стрый – Самбор;
- № 6131 Стрый – Самбор;
- № 6136 Самбор – Стрый;
- № 6001 Рава Русская – Львов;
- № 6006 Львов – Рава Русская;
- № 7001 Львов – Мукачево;
- № 7002 Мукачево – Львов;
- № 6123 Львов – Шкло;
- № 6124 Шкло – Львов;
- № 6370 Стоянов – Киверцы;
- № 6369 Киверцы – Стоянов;
- № 6323 Олевск – Сарны;
- № 6326 Сарны – Олевск;
- № 6341/6342 Сарны – Здолбунов;
- № 6519/6520 Мукачево – Ужгород – Сянки;
- № 6565/6566 Сянки – Ужгород – Мукачево;
- № 6576 Батево – Солотвино;
- № 6593 Солотвино – Батево.
Заметим, что во время путешествий пассажиры и работники Укзарилзныци должны использовать средства индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать полицию.
Что известно о соблюдении карантина в поездах: главное
- Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса.
- Усилена обработка постельного белья во время стирки.
- В каждом вагоне установлен санитайзер. В вагонах размещены рекомендательные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина.
- Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
- Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг.