Укрзализныця после карантина постепенно восстанавливает курсирование 46 пригородных поездов на Львовщине. Первые отправятся в рейсы уже 24 июля.

Все остальные рейсы запланированы со следующей недели, сообщили в прессужбі Укрзализныци.

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Какие поезда восстанавливают на Львовщине

С 24 июля возобновятся следующие пригородные поезда:

№ 6109 Львов – Мостиска;

№ 6112 Мостиска-2 – Львов;

№ 6437 Коломыя – Ивано-Франковск;

№ 6452 Коломыя – Залещики;

№ 6451 Залещики – Коломыя;

№ 6441 Коломыя – Рахов;

№ 6442 Рахов – Коломыя;

№ 6092 Львов – Здолбунов;

№ 6093 Здолбунов – Львов;

№ 6204 Тернополь – Подволочиск;

№ 6207 Подволочиск – Тернополь.

С 25 июля:

№ 6021 Львов – Сянки;

№ 6022 Сянки – Львов;

№ 6187 Львов – Мукачево;

№ 6506 Мукачево – Стрый;

№ 6042 Львов – Тернополь;

№ 6045 Тернополь – Львов;

№ 6438 Ивано-Франковск – Коломыя;

№ 6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче;

№ 6404/6403 Яремче – Ивано-Франковск.

С 27 июля № 6008 Трускавец – Львов.

До 1 августа будет возобновлено курсирование:

№ 6062 Львов – Ходоров;

№ 6067 Ходоров – Львов;

№ 6051 Стоянов – Львов;

№ 6052 Львов – Стоянов;

№ 6081 Ходоров – Стрый;

№ 6086 Стрый – Ходоров;

№ 6132 Самбор – Стрый;

№ 6135 Стрый – Самбор;

№ 6131 Стрый – Самбор;

№ 6136 Самбор – Стрый;

№ 6001 Рава Русская – Львов;

№ 6006 Львов – Рава Русская;

№ 7001 Львов – Мукачево;

№ 7002 Мукачево – Львов;

№ 6123 Львов – Шкло;

№ 6124 Шкло – Львов;

№ 6370 Стоянов – Киверцы;

№ 6369 Киверцы – Стоянов;

№ 6323 Олевск – Сарны;

№ 6326 Сарны – Олевск;

№ 6341/6342 Сарны – Здолбунов;

№ 6519/6520 Мукачево – Ужгород – Сянки;

№ 6565/6566 Сянки – Ужгород – Мукачево;

№ 6576 Батево – Солотвино;

№ 6593 Солотвино – Батево.

Заметим, что во время путешествий пассажиры и работники Укзарилзныци должны использовать средства индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать полицию.

Что известно о соблюдении карантина в поездах: главное

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса.

Усилена обработка постельного белья во время стирки.

В каждом вагоне установлен санитайзер. В вагонах размещены рекомендательные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина.

Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг.

Обратите внимание! По состоянию на 24 июля в Украине подтвердили 62 823 случая коронавируса, 34 886 человек выздоровели, а 1 571 – умерли. Адаптивный карантин продлили до 31 августа.