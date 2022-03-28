Глава Львовской ОВА рассказал историю мужчины, который пострадал из-за поджога сухостоя. Сейчас его состояние тяжелое.

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Житель Перемышлянщины возвращался домой. Увидел, как пожар сухостоя приближается к лесу. Начал тушить его ... сейчас находится в больнице с ожогами 60% тела,

– рассказал Козицкий.

По его словам, кроме этого мужчины, в одном из медучреждений Львова из-за аналогичной ситуации в тяжелом состоянии еще 5 человек. На медикаменты каждому ежедневно нужно не менее 10 тысяч гривен. Только за последние 10 дней во Львове от ожогов из-за тушения пожаров травы умерли три человека.

"Кроме того, вчера из-за поджигателей травы едва не загорелась подстанция в Старом Самборе. Рейдовые группы на Львовщине ежедневно привлекают к админответственности поджигателей", – отметил председатель ОВА.

Какая ответственность за поджог травы

для граждан от 3 060 до 6 120 гривен штрафа

для должностных лиц 15 300 до 21 420 гривен штрафа

Поджоги травы в военное время могут трактовать как диверсию. А это – лишение свободы, сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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