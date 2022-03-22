Как рассказали во Львовской ОВА, помочь украинцам вызвались более 100 иностранных медиков. Они будут скоординированно работать вместе с нашими.

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Что еще рассказал глава ова

Козицкий подчеркнул, что развернуть этот полевой госпиталь было непросто. Но благодаря усилиям ведомств обеих стран и благотворительных организаций это произошло. Израильские коллеги проведут обучение для украинских врачей. Если же пациент нуждается в хирургическом вмешательстве, его будут проводить в помещении местной больницы.

Госпиталь назвали "Блестящая звезда"

Свое название новый госпиталь получил в честь Голды Меир – бывшей главы израильского правительства, родившейся в Киеве. Она, к слову, создала Национальное израильское агентство гуманитарной помощи.

Новый полевой госпиталь на Львовщине / Фото с фейсбук-страницы Козицкого

В Украину прибыли израильские медики / Фото с фейсбук-страницы Козицкого

"Наша с Израилем история переплетена. Спасибо за реальную помощь в это время испытаний. Верю, что скоро Израиль будет среди тех стран, которые помогут закрыть небо над Украиной", – написал Козицкий.

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