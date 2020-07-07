Львовская мэрия будет погашать проценты по кредитам "5 – 7 – 9" для предпринимателей
Львовский городской совет собирается возместить проценты по кредитам, которые берут предприниматели в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки малого и микробизнеса. Так, в мэрии Львова предлагают компенсацию дополнительно к государственной программе.
О такой инициативе на своей странице в фейсбук написал мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.
Смотрите также Львовщина ослабляет карантин: какие ограничения снимают
Мы улучшим условия кредитования для бизнеса. Это сознательный шаг, чтобы у банков было больше стимула выдавать дешевые кредиты нашим предпринимателям, которые пострадали от кризиса,
– подчеркнул он.
Что еще о дополнительной компенсации рассказал Садовый:
- Подробностями мэр Львова пообещал поделиться позже, после подписания соответствующего меморандума.
- Впрочем, уже с 8 июля Городской Центр поддержки предпринимательства будет консультировать и проводить обучение – как написать заявку в банке и каким критериям надо соответствовать.
- Львовский городской совет предлагает компенсацию процентов по кредитам дополнительно к государственной программе. Для этого надо еще утвердить соответствующие изменения на сессии.
Что известно о программе "5 – 7 -9"?
Она действует в Украине с февраля 2020 года и позволяет предпринимателям получить кредитные средства под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.
Предоставление трех возможных ставок зависит от размера бизнеса и срока его деятельности.
Суть программы в том, что государство из бюджета возвращает банкам часть процентов по кредитам, которые они выдали предпринимателям. Поэтому ставки по так называемым доступным кредитам ниже рыночных.