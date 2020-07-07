О такой инициативе на своей странице в фейсбук написал мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

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Мы улучшим условия кредитования для бизнеса. Это сознательный шаг, чтобы у банков было больше стимула выдавать дешевые кредиты нашим предпринимателям, которые пострадали от кризиса,

– подчеркнул он.

Что известно о программе "5 – 7 -9"?

Она действует в Украине с февраля 2020 года и позволяет предпринимателям получить кредитные средства под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.

Предоставление трех возможных ставок зависит от размера бизнеса и срока его деятельности.

Суть программы в том, что государство из бюджета возвращает банкам часть процентов по кредитам, которые они выдали предпринимателям. Поэтому ставки по так называемым доступным кредитам ниже рыночных.