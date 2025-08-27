Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Анну Савицкую.

Что известно о выстреле в ребенка на Львовщине?

По словам Анны Савицкой, стрельба произошла среди бела дня. В результате выстрела парень получил поражение мягких тканей кожи.

Она раскритиковала полицию, возмутившись, что правоохранители до сих пор не открыли уголовного производства, не провели экспертизу и не привлекли следственно-оперативную группу. Она также заявила, что от полицейских услышала ответ: "Свидетелей нет".

В свою очередь, в полиции подтвердили факт обращения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая квалификация,

– сообщили сотрудники полиции.

Они подчеркнули, что в соцсетях было распространено видео, на котором 5-летний мальчик получил травмы, а по словам мамы ребенка, местный житель, стреляя из страйкбольного оружия, попал в ее сына.

