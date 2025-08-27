На Львовщине мужчина, предположительно, попал в 5-летнего мальчика из страйкбольного оружия
- На Львовщине местный житель выстрелил из страйкбольного оружия в 5-летнего мальчика, сын защитника Украины, в результате чего тот получил поражение мягких тканей кожи.
- Полиция подтвердила факт обращения, но до сих пор не открыла уголовного производства, не провела экспертизу и не привлекла следственно-оперативную группу.
- В соцсетях распространено видео инцидента, на котором видно травмирование мальчика, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия для правовой квалификации.
В селе Доброгостов на Львовщине местный житель выстрелил из страйкбольного оружия и попал в 5-летнего мальчика – сына защитника Украины. Инцидент прокомментировали в полиции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Анну Савицкую.
Что известно о выстреле в ребенка на Львовщине?
По словам Анны Савицкой, стрельба произошла среди бела дня. В результате выстрела парень получил поражение мягких тканей кожи.
Она раскритиковала полицию, возмутившись, что правоохранители до сих пор не открыли уголовного производства, не провели экспертизу и не привлекли следственно-оперативную группу. Она также заявила, что от полицейских услышала ответ: "Свидетелей нет".
Момент происшествия, который попал на камеру: смотрите видео
В свою очередь, в полиции подтвердили факт обращения.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая квалификация,
– сообщили сотрудники полиции.
Они подчеркнули, что в соцсетях было распространено видео, на котором 5-летний мальчик получил травмы, а по словам мамы ребенка, местный житель, стреляя из страйкбольного оружия, попал в ее сына.
В одном из парков Рени в Одесской области 30-летний мужчина открыл стрельбу. Правоохранители задержали стрелка, который пытался убежать. У него изъяли пистолет, предварительно травмат, а также стреляную пулю. Их направили на экспертные исследования.
В Бориспольском районе Киевской области произошел несчастный случай 23 августа. 7-летний мальчик играл с 6-летней соседкой в доме, где проживает. Он взял в руки отцовское охотничье ружье и произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм она скончалась.
Стрельбу устроил мужчина в черкасском "МакДональдзе" 7 августа – его задержали. "Мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после закрылся в туалете. Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован", – рассказали правоохранители.