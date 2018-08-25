Львовская «Галичанка» выиграла Суперкубок Украины по гандболу

Матчем за Суперкубок официально стартовал клубный сезон женского гандбола в Украине. В матче за трофей сошлись чемпион Украины львовская «Галичанка» с обладателем Кубка Украины ужгородскими «Карпатами».

Игра за Суперкубок состоялась в Броварах. "Галичанка" с начала матча захватила лидерство и удержала его в первом периоде. Во второй половине встречи "Карпаты" сумели выровнять игру и даже несколько раз выйти вперед. Однако в итоге победу праздновала именно львовская команда 27:24.

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Стоит добавить, что это был третий розыгрыш женского Суперкубка. Если для "Карпат" это был первый матч за трофей, то "Галычанка" его выигрывала дважды в дебютном 2016-м и в следующем году – в 2017-м.

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