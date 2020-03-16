Львовская ОГА объявила о переходе на более строгий карантин: какие ограничения вводят

Львовская ОГА приняла решение перейти на более строгий карантин на территории всей области. Рекомендовано ограничить собрание людей в группах до 10 человек.

Такое предложение утвердили в рамках внеочередного заседания областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом объявил руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Актуально Во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС

Какие ограничения введут на Львовщине

ограничить доступ клиентов в контактные центры поставщиков коммунальных услуг, центры предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим.

ограничить разрешенные сборы людей в группах до 10 человек,

ограничить работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и продуктовых магазинов),

передвижение населения на административных территориях,

внедрить дистанционный режим работы работников,

пересмотреть режим работы общественного транспорта.

Внимание! Во Львове с понедельника, 16 марта, закроют все заведения торговли в связи с карантином против распространения коронавируса Covid-19. Открытыми для горожан оставят лишь продуктовые магазины, аптеки и заправки. Об этом объявил мэр Львова Андрей Садовый.

Также определен список медучреждений для оказания помощи пациентам с признаками ОРВИ, которые в течение 14 дней находились в странах, где зафиксирована мощная вспышка коронавируса:

База для обсервации – КЗ ЛОР "Львовский областной противотуберкулезный санаторий" (КНП ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр").

Госпитальная база I-линия – КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница".

Госпитальная база II-линия – КИС ЛОР "Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю.Липы" КНП "8-я городская клиническая больница города Львова".

Резервные госпитальные базы (межрайонные подразделения):

КНП "Каменка-Бугская центральная районная больница",

КНП "Стебницкая городская больница Дрогобычского городского совета",

КНП "Стрыйская центральная городская больница",

КНП Яворивской районной совета Львовской области "Яворовская центральная районная больница",

КНП Сокальского районного совета Львовской области "Сокальская центральная районная больница",

КНП " Рудковская больница Рудковского городского совета Самборского района Львовской области",

КИС ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр".

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