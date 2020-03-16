Львовская ОГА объявила о переходе на более строгий карантин: какие ограничения вводят
Львовская ОГА приняла решение перейти на более строгий карантин на территории всей области. Рекомендовано ограничить собрание людей в группах до 10 человек.
Такое предложение утвердили в рамках внеочередного заседания областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом объявил руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Актуально Во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС
Какие ограничения введут на Львовщине
- ограничить доступ клиентов в контактные центры поставщиков коммунальных услуг, центры предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим.
- ограничить разрешенные сборы людей в группах до 10 человек,
- ограничить работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и продуктовых магазинов),
- передвижение населения на административных территориях,
- внедрить дистанционный режим работы работников,
- пересмотреть режим работы общественного транспорта.
Внимание! Во Львове с понедельника, 16 марта, закроют все заведения торговли в связи с карантином против распространения коронавируса Covid-19. Открытыми для горожан оставят лишь продуктовые магазины, аптеки и заправки. Об этом объявил мэр Львова Андрей Садовый.
Также определен список медучреждений для оказания помощи пациентам с признаками ОРВИ, которые в течение 14 дней находились в странах, где зафиксирована мощная вспышка коронавируса:
- База для обсервации – КЗ ЛОР "Львовский областной противотуберкулезный санаторий" (КНП ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр").
- Госпитальная база I-линия – КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница".
- Госпитальная база II-линия – КИС ЛОР "Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю.Липы" КНП "8-я городская клиническая больница города Львова".
Резервные госпитальные базы (межрайонные подразделения):
- КНП "Каменка-Бугская центральная районная больница",
- КНП "Стебницкая городская больница Дрогобычского городского совета",
- КНП "Стрыйская центральная городская больница",
- КНП Яворивской районной совета Львовской области "Яворовская центральная районная больница",
- КНП Сокальского районного совета Львовской области "Сокальская центральная районная больница",
- КНП " Рудковская больница Рудковского городского совета Самборского района Львовской области",
- КИС ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр".
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