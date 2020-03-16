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      Львовская ОГА объявила о переходе на более строгий карантин: какие ограничения вводят

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      Львовская ОГА приняла решение перейти на более строгий карантин на территории всей области. Рекомендовано ограничить собрание людей в группах до 10 человек.

      Такое предложение утвердили в рамках внеочередного заседания областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом объявил руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий.

      Актуально Во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС

      Какие ограничения введут на Львовщине

      • ограничить доступ клиентов в контактные центры поставщиков коммунальных услуг, центры предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим.
      • ограничить разрешенные сборы людей в группах до 10 человек,
      • ограничить работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и продуктовых магазинов),
      • передвижение населения на административных территориях,
      • внедрить дистанционный режим работы работников,
      • пересмотреть режим работы общественного транспорта.

      Внимание! Во Львове с понедельника, 16 марта, закроют все заведения торговли в связи с карантином против распространения коронавируса Covid-19. Открытыми для горожан оставят лишь продуктовые магазины, аптеки и заправки. Об этом объявил мэр Львова Андрей Садовый.

      Также определен список медучреждений для оказания помощи пациентам с признаками ОРВИ, которые в течение 14 дней находились в странах, где зафиксирована мощная вспышка коронавируса:

      • База для обсервации – КЗ ЛОР "Львовский областной противотуберкулезный санаторий" (КНП ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр").
      • Госпитальная база I-линия – КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница".
      • Госпитальная база II-линия – КИС ЛОР "Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю.Липы" КНП "8-я городская клиническая больница города Львова".

      Резервные госпитальные базы (межрайонные подразделения):

      • КНП "Каменка-Бугская центральная районная больница",
      • КНП "Стебницкая городская больница Дрогобычского городского совета",
      • КНП "Стрыйская центральная городская больница",
      • КНП Яворивской районной совета Львовской области "Яворовская центральная районная больница",
      • КНП Сокальского районного совета Львовской области "Сокальская центральная районная больница",
      • КНП " Рудковская больница Рудковского городского совета Самборского района Львовской области",
      • КИС ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр".

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Львова
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