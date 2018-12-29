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      Львовская таможня будет работать круглосуточно из-за "евроблях"

      23 Читати новину українською
      Львовская таможня будет работать круглосуточно из-за "евроблях"
      Львовская таможня будет работать круглосуточно из-за "евроблях" / Фото из открытых источников

      В Львовской области отдел таможенного оформления "Скнилов" поста "Западный" перешел на круглосуточный режим работы.

      Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

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      Подразделение будет работать круглосуточно с 29 декабря до 23 февраля 2019 года. А все из-за значительного увеличения количества граждан, которые хотят осуществить таможенное оформление автомобилей.

      22 февраля завершается период льготного растаможивания автомобилей, который действует в течение 90 дней после вступления в силу закона о "евробляхах".

      єврономера

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      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал закон об авто на еврономерах.

      Теги: Новости Украины Авто на еврономерах Пошлина Государственная таможенная служба Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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