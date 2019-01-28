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      Львовские "Карпаты" арендовали защитника, выступавшего за "Барселону"

      18 Читати новину українською
      Мартин Хонгла
      Мартин Хонгла

      Львовские "Карпаты" объявили об аренде камерунского футболиста Мартина Хонгла. 20-летний игрок, который может сыграть сразу на трех позициях, имеет опыт выступлений за испанскую "Барселону". И даже выигрывал с ней трофей.

      Срок аренды – до конца 2019 года. При этом аренда предусматривает право выкупа футболиста.

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      Мартин Хонгла может сыграть на позиции центрального защитника, опорного хавбека и латераля.

      В 2016 году перебрался в испанскую "Гранаду". Начинал матчами в дубле. В январе 2017-го дебютировал в Ла Лиге в матче против "Вильярреала". До конца сезона сыграл в 10 играх чемпионата, однако команда не смогла спастись от вылета из элиты. В новом сезоне он потерял место в основе, сыграв лишь одну игру в Кубке Испании, из-за чего 16 января 2018 года был отдан в аренду до конца сезона в "Барселону". Там Мартин Хонгла тоже играл за дублирующую команду. И провел несколько товарищеских поединков за главную команду "Барселоны", дебютировав 7 марта в игре против "Эспаньола" в рамках Суперкубка Каталонии, сменив Андре Гомеша на 63 минуте и помог выиграть своей команде этот трофей.


      Мартин Хонгла (третий в нижнем ряду справа) во время победы в Кубке Каталонии (фото: ФК "Барселона")

      Летом 2018 года вернулся в "Гранаду". А во время зимнего трансферного окна перешел в годовую аренду во львовские "Карпаты".

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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