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      Львовские "Карпаты" назначили нового главного тренера

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      Фабрисиано Гонсалес возглавил львовские "Карпаты"
      Фабрисиано Гонсалес возглавил львовские "Карпаты" / ФК "Карпаты"

      Испанец Фабрисиано Гонсалес возглавил львовские "Карпаты". 63-летний специалист подписал с "зелено-белыми" контракт на 2,5 года.

      Как сообщили во львовском клубе, новый наставник уже успел сформировать тренерский штаб. Помощником-аналитиком нового коуча станет Пабло Вильяр Феррейро, который известен по работе в "Бетис" и "Уэске". Старшим помощником Фабри станет Александр Чижевский, который до этого возглавлял молодежную команду "Карпат". Продолжит работу с голкиперами Богдан Стронцицкий. А функции тренера по физической подготовке будет выполнять Павел Сиренко, который в последнее время работал с клубными юниорами и дублерами.

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      Относительно Фабрисиано Гонсалеса, то он работал в должности главного тренера, в таких клубах, как "Луго", "Мерида", "Логроньес", "Эльче", "Мурсия", "Алавес", "Альмерия", "Расинг", "Гранада". Последнюю он в свое время вывел в Примеру. Также в его карьере - работа наставником греческого "Панатинаикоса". Последний клуб – испанская "Лорка", где работал до июня 2018 года.

      Стоит напомнить, что в этом сезоне "Карпаты" уже сменили ряд тренеров. Сезон начинал украинец Олег Бойчишин. Однако после этого клуб подписал контракт с португальцем Жозе Мораишем. Однако последний впоследствии ушел в южнокорейский клуб, так что к  двум последним матчам в году "Карпаты" готовил снова Олег Бойчишин.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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