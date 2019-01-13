Львовские "Карпаты" назначили нового главного тренера

Испанец Фабрисиано Гонсалес возглавил львовские "Карпаты". 63-летний специалист подписал с "зелено-белыми" контракт на 2,5 года.

Как сообщили во львовском клубе, новый наставник уже успел сформировать тренерский штаб. Помощником-аналитиком нового коуча станет Пабло Вильяр Феррейро, который известен по работе в "Бетис" и "Уэске". Старшим помощником Фабри станет Александр Чижевский, который до этого возглавлял молодежную команду "Карпат". Продолжит работу с голкиперами Богдан Стронцицкий. А функции тренера по физической подготовке будет выполнять Павел Сиренко, который в последнее время работал с клубными юниорами и дублерами.

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Относительно Фабрисиано Гонсалеса, то он работал в должности главного тренера, в таких клубах, как "Луго", "Мерида", "Логроньес", "Эльче", "Мурсия", "Алавес", "Альмерия", "Расинг", "Гранада". Последнюю он в свое время вывел в Примеру. Также в его карьере - работа наставником греческого "Панатинаикоса". Последний клуб – испанская "Лорка", где работал до июня 2018 года.

Стоит напомнить, что в этом сезоне "Карпаты" уже сменили ряд тренеров. Сезон начинал украинец Олег Бойчишин. Однако после этого клуб подписал контракт с португальцем Жозе Мораишем. Однако последний впоследствии ушел в южнокорейский клуб, так что к двум последним матчам в году "Карпаты" готовил снова Олег Бойчишин.

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