12:33
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Львовские "Карпаты" отдали Хорхе Карраскаля в аренду в "Ривер Плейт"

      5 Читати новину українською
      Хорхе Карраскаль – игрок "Ривер Плейта"
      Хорхе Карраскаль – игрок "Ривер Плейта" / ФК "Карпаты"

      Аргентинский "Ривер Плейт" договорился с львовскими "Карпатами" об аренде колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля.

       

      Отмечается, что аренда рассчитана до 31 декабря 2019 года. При этом аргентинский клуб имеет право первоочередного выкупа игрока. Однако сумма не называется. По сообщению аргентинского СМИ, речь идет о 3 миллионах евро.

      Читайте также: Сыграет ли Ракицкий за сборную Украины в 2019 году: букмекеры начали принимать ставки

      Игрок уже успел опубликовать фото в форме "Ривер Плейт" у себя в Instagram.

      Колумбиец присоединился к "Карпатам" летом 2017 года – львовяне арендовали его в испанской "Севильи". Уже через год "зелено-белые" выкупили контракт игрока.

      За "Карпаты" хавбек провел 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

      Стоит добавить, что "Ривер Плейт" – 4-кратный и действующий обладатель Кубка Либертадорес

      Підписуйтеся на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты Трансферы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      сегодня , 12:30 Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      Леонід Остальцев
      Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      сегодня , 12:02 Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      Артем Овдієнко 781
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      102
      "Готов к критике", – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
      сегодня , 10:01 "Готов к критике", – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
      287
      "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      сегодня , 08:45 "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      Повернись живим 1660
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Формула-1: самым быстрым пилотом стал Кими Райкконен
       1 сентября 2018 , 22:35
      Россия застрахует ЧМ-2018 на большую сумму - есть риск, что отберут
       15 октября 2014 , 14:11
      "Зенит" решил расстаться с Тимощуком
       8 июня 2015 , 15:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук