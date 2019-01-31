Львовские "Карпаты" отдали Хорхе Карраскаля в аренду в "Ривер Плейт"

Аргентинский "Ривер Плейт" договорился с львовскими "Карпатами" об аренде колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля.

Отмечается, что аренда рассчитана до 31 декабря 2019 года. При этом аргентинский клуб имеет право первоочередного выкупа игрока. Однако сумма не называется. По сообщению аргентинского СМИ, речь идет о 3 миллионах евро.

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Игрок уже успел опубликовать фото в форме "Ривер Плейт" у себя в Instagram.

Колумбиец присоединился к "Карпатам" летом 2017 года – львовяне арендовали его в испанской "Севильи". Уже через год "зелено-белые" выкупили контракт игрока.

За "Карпаты" хавбек провел 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Стоит добавить, что "Ривер Плейт" – 4-кратный и действующий обладатель Кубка Либертадорес

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