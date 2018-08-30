Львовские "Карпаты" сыграют благотворительный матч в Польше

Львовские "Карпаты" решили паузу в чемпионате, которая возникнет из-за матчей сборной Украины, заполнить товарищеским матчем в Польше. Сам матч будет благотворительным – на нем будут собирать средства для Чернобыльской детской больницы во Львове.

В воскресенье, 9 сентября, львовские "Карпаты" будут гостить в Гданьске, куда приедут по приглашению лидера польского чемпионата – местной "Лехии", сообщили во львовском клубе.

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"Матч будет нести благотворительный характер – во время игры организации проведут сбор средств. Клуб установил связи с Коммунальным заведением Львовского областного совета "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр" (более известный, как Чернобыльская детская больница во Львове), пациентами которой являются дети с потребностью в искусственной вентиляции легких. Больница имеет только стационарные аппараты, с которыми больной ребенок может находиться только на стационарном лечении в больнице, однако благотворительные организации надеются, что во время матча в Гданьске они смогут собрать средства для покупки портативных аппаратов. Они позволят детям находиться в собственных семьях", – рассказал технический директор ФК "Карпаты" Тарас Гордиенко.

Стоит добавить, что идея проведения этого матча возникла весной этого года во время визита во Львов делегации правительства города Гданьска, в которой были и представители стадиона "Арена Гданьск". Во время этой встречи, собственно, стороны договорились об игре и о дате, которая пришлась на поединки национальных сборных.

"Еще одним важным фактором проведения этого матча есть желание польской стороны сделать приятное украинцам, которые живут в Гданьске – по приблизительным оценкам их там не меньше 30 тысяч. С целью интеграции украинского сообщества в жизнь города, правительство Гданьска настаивало на приезде именно украинской команды", – добавил Тарас Гордиенко.

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Матч "Лехия" – "Карпаты" состоится 9 сентября 2018 года в 19:30 по киевскому времени.

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