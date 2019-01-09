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      Львовские "Карпаты" сыграют четыре спарринга на первых сборах

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      "Карпаты" сыграют четыре матча на сборах в Турции
      "Карпаты" сыграют четыре матча на сборах в Турции / ФК "Карпати"

      20 января, после детального медобследования и нескольких тренировок в Львове "Карпаты" отправятся в Турцию, где пройдут первые зарубежные сборы. Подготовка в Белеке продлится до 3 февраля. За это время "зелено-белые" запланировали провести четыре спарринга.

      Первым спарринг-партнером "львов" станет болгарский "Септември", с которым львовская команда уже встречалась на турецких сборах в прошлом году. Напомним, львовяне тогда уступили 1:2. Поединок с болгарами состоится 24 января.

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      Спарринг со словацким "Ружомбероком" запланирован на 27 января.

      30 января "зелено-белые" сыграют против еще одного хорошего знакомого – польской "Ягеллонии", с которой также встречались на прошлом собрании. И тоже уступили 1:2.

      Наконец, 2 февраля, "зелено-белые" проведут заключительный товарищеский матч на первом собрании. Их соперником станет сербский "Напредак".

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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