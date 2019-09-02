Львовские школьники удивили необычным празднованием Дня знаний: красноречивые фото, видео

1 сентября в Украине традиционно отмечают День знаний. Праздновали его украинцы по-разному. Одни – с линейками и официальными мероприятиями, другие – с необычными пикниками и флешмобами. И хотя от традиционных празднований школы начали отказываться только в прошлом году, теперь их – подавляющее большинство. Как провели День знаний во Львове – читайте в материале 24 канала.

Пикник вместо линейки в лицее "Просвита"

Для учеников львовского лицея "Просвита" учебный год начался с посиделок на поляне. Учебное заведение организовало для детей пикник.

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"В моей прошлой школе было не так интересно. Мы просто стояли, пели, нас священник кропил. А в прошлом году в этой школе, когда я сюда перешла, были конкурсы, мы танцевали, различные игры, концерты. И это было гораздо интереснее", – сказала ученица лицея "Просвита" Николь.



Пикник вместо торжественных мероприятий

Необычное празднование поддерживают родители, ведь убеждены, что дети легко входят в науку.

"Для детей гораздо спокойнее и дети свободно себя чувствуют, когда у них именно такого формата Первый звонок", – мать ученицы Надежда.



Дети в восторге от такого формата Дня знаний



Дети пели, танцевали и принимали участие в викторинах

"Это новое и это очень хорошо. Потому что уж слишком дети привыкли к традиционным линейкам и к простаиванию. Вы сами понимаете, что сейчас у нас очень хорошее время. И сейчас стоять и держать детей просто для того, чтобы дети слушали выступления – это просто нелепо", – отметил директор лицея Андрей Закалюк.

Смотрите больше фото с празднования Дня знаний в лицее "Просвита":

Торжественные мероприятия в лицее имени Героев Крут

В лицее имени Героев Крут празднование нового учебного года началось с приказа командования, исполнения гимна и марша. Никаких улыбок, только серьезные лица и максимальная концентрация.

Каждый год мы тренируемся, чтобы пройти маршем. Так же и первый курс, он тоже каждый день тренируется, чтобы пройти красиво. Также и присяга у нас будет,

– рассказал ученик лицея Денис.

В этом году в лицей поступили более 200 новых учеников. За четыре дня до начала обучения они готовились с утра и до вечера.



Линейка началась с исполнения гимна

"Здесь очень трудно, должен сказать. Труднее всего был марш. Это, в принципе, все, что пока мы изучали. Будем ждать каких-то новых физических упражнений", – сказал новый лицеист Николай.

Празднование Дня знаний в лицее имени Героев Крут

Воспитатели убеждены, чтобы юноши быстрее освоили азы военного дела и стали настоящими мужчинами, необходима выучка.

"Дух в чем: во-первых, одежда, во-вторых, торжественное вручение наград. Пусть они небольшие пока, это лишь знак лицеиста и шеврон лицея, но это награда. Это то, что человек уже у нас, в нашей когорте уже", – пояснил подполковник Игорь Никонов.

Смотрите фото с празднования Дня знаний в лицее имени Героев Крут: