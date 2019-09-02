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      Львовские школьники удивили необычным празднованием Дня знаний: красноречивые фото, видео

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      1 сентября в Украине традиционно отмечают День знаний. Праздновали его украинцы по-разному. Одни – с линейками и официальными мероприятиями, другие – с необычными пикниками и флешмобами. И хотя от традиционных празднований школы начали отказываться только в прошлом году, теперь их – подавляющее большинство. Как провели День знаний во Львове – читайте в материале 24 канала.

      Пикник вместо линейки в лицее "Просвита"

      Для учеников львовского лицея "Просвита" учебный год начался с посиделок на поляне. Учебное заведение организовало для детей пикник.

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      "В моей прошлой школе было не так интересно. Мы просто стояли, пели, нас священник кропил. А в прошлом году в этой школе, когда я сюда перешла, были конкурсы, мы танцевали, различные игры, концерты. И это было гораздо интереснее", – сказала ученица лицея "Просвита" Николь.

      пікнік ліцей просвіта
      Пикник вместо торжественных мероприятий

      Необычное празднование поддерживают родители, ведь убеждены, что дети легко входят в науку.

      "Для детей гораздо спокойнее и дети свободно себя чувствуют, когда у них именно такого формата Первый звонок", – мать ученицы Надежда.

      пікнік ліцей просвіта
      Дети в восторге от такого формата Дня знаний

      день знань ліцей львів
      Дети пели, танцевали и принимали участие в викторинах

      "Это новое и это очень хорошо. Потому что уж слишком дети привыкли к традиционным линейкам и к простаиванию. Вы сами понимаете, что сейчас у нас очень хорошее время. И сейчас стоять и держать детей просто для того, чтобы дети слушали выступления – это просто нелепо", – отметил директор лицея Андрей Закалюк.

      Смотрите больше фото с празднования Дня знаний в лицее "Просвита":

      Торжественные мероприятия в лицее имени Героев Крут

      В лицее имени Героев Крут празднование нового учебного года началось с приказа командования, исполнения гимна и марша. Никаких улыбок, только серьезные лица и максимальная концентрация.

      Каждый год мы тренируемся, чтобы пройти маршем. Так же и первый курс, он тоже каждый день тренируется, чтобы пройти красиво. Также и присяга у нас будет,
      – рассказал ученик лицея Денис.

      В этом году в лицей поступили более 200 новых учеников. За четыре дня до начала обучения они готовились с утра и до вечера.

      ліцей героїв крут
      Линейка началась с исполнения гимна

      "Здесь очень трудно, должен сказать. Труднее всего был марш. Это, в принципе, все, что пока мы изучали. Будем ждать каких-то новых физических упражнений", – сказал новый лицеист Николай.

      ліцей героїв крутПразднование Дня знаний в лицее имени Героев Крут

      Воспитатели убеждены, чтобы юноши быстрее освоили азы военного дела и стали настоящими мужчинами, необходима выучка.

      "Дух в чем: во-первых, одежда, во-вторых, торжественное вручение наград. Пусть они небольшие пока, это лишь знак лицеиста и шеврон лицея, но это награда. Это то, что человек уже у нас, в нашей когорте уже", – пояснил подполковник Игорь Никонов.

      Смотрите фото с празднования Дня знаний в лицее имени Героев Крут:

       

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Львова
      Источник: 24 канал
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