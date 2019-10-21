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      Львовские спасатели провели учения и показали, как спасают людей: фото

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      Львовские спасатели плавали, поднимались на скалы и искали с собакой заблудившихся. В селе Труханов Сколевского района чрезвычайники продемонстрировали, как работают, получив тревожный звонок.

      На этот раз, по легенде, в горах заблудился турист. И добраться до него спасатели могут только через реку. Для этого используют катамаран.

      дснс рятувальники
      Спасатели используют катамаран

      А чтобы найти человека быстро, берут с собой собаку. Несколько минут – и четвероногий вышел на след. Правда, у пострадавшего травмированы ноги, поэтому медикам доставляют его на носилках.

      дснм потерпілий
      Выносят "пострадавшего" на носилках

      Те собаки не ищут по запаху вещей, они обучены искать человека, любого, который будет находиться на той территории. Наша задача подойти убедиться тот ли это человек, которого мы ищем или нет,
      – сказала кинологиня Галина Гончарук.

      Рядом на скалах чрезвычайники находят трех пострадавших с разной травмированность. Эвакуировать оттуда людей уже значительно труднее.

      дснс рятувальники
      Скала, с которой спасают людей

      Для этого сначала натягивают трос. Без хорошей физической подготовки и умений мотать узлы – другим не помочь.

      дснс рятувальники
      Натягивают трос, чтобы спасти людей

      Кроме этого, каждого пострадавшего спускают со скалы различными способами, в зависимости от его травмы.

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      А это уже другая отработка. Согласно придуманной истории, водолазы-спасатели исследовали затонувший автомобиль. Там нашли пассажиров. Позже вытащили и само авто.

      дснс рятувальники
      Спасатели вытаскивают авто из воды

      На учениях задействовало 15 единиц техники и около сотни спасателей.

      blog_ava
      Надо проводить разведения войск в Донбассе: мнение украинского морпеха
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      Теги: Новости Украины Новости Львова ГСЧС
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