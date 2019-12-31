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      Львовские судьи отказались от корпоратива ради поддержки воинов: какую сумму собрали

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      Судьи, которые присоединились к благотворительной акции / Facebook @Хозяйственный суд Львовской области

      Перед праздниками так хочется новогоднего чуда. Чтобы судьи не устраивали банкеты, которые им не по карману с гостями, чьи дела они должны рассматривать, и не выселяли людей из их домов ради банкета. Во Львове, например, судьи выступили с инициативой "Откажись от новогоднего корпоратива для поддержки воинов".

      Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительного правосудия и правосудия для детей в Фонде DEJURE.

      Интересно! Отменили приговор, потому что нарушила тайну совещательной комнаты: шокирующая ошибка судьи

      По ее словам, первыми с такой идеей выступили работники и судьи Хозяйственного суда Львовской области. Вскоре с ними объединились коллеги из Западного апелляционного хозяйственного суда, Восьмого апелляционного админсуда, Апелляционного суда Львовщины и Львовского окружного админсуда.

      "Всего удалось собрать 115 тысяч гривен. За деньги закупили оборудование для Военно-медицинского госпиталя во Львове: вакуумный насос для терапии ран и операционно-обзорную лампу", – сказала Шиба.

      Судді Львова
      Подарок для Военно-медицинского госпиталя в Львове

      Коллективную премию "Честь недели" получают все судьи, которые присоединились к этой акции. И судьям из других областей тоже предлагаем брать пример с коллег.

      "Некоторые скептики все равно заявляют, что судьи отказались от вечеринок ради положительного пиара. Но тогда это означает, что судьям стало не безразлично, что о них думает общественность", – подытожила Шиба.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

      Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" – читайте здесь.

      Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Видеоблоги благотворительность Новогодние праздники Новости Львова Судьи
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